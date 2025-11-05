Beyaz Saray'da bir ilk: ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek | Dış Haberler

Beyaz Saray'da bir ilk: ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek | Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Beyaz Saray'da kabul edecek. Bu ziyaretle, bugüne kadar ilk kez bir Suriye lideri Beyaz Saray'da ağırlanmış olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ile Şara arasındaki görüşmeye ilişkin, "Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır." açıklamasını yaptı.

Başkan Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alarak "tarihi bir adım" attığını kaydeden Leavitt, yönetimin bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı lider ziyaretlerine ilişkin tarihsel listesine göre, daha önce hiçbir Suriye devlet başkanı Washington'a resmi bir ziyarette bulunmamıştı. Şara, Eylül ayında New York'ta BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Geçtiğimiz Aralık ayında Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Şara, Esad döneminde Şam'dan uzak duran dünya güçleriyle Suriye'nin bağlarını yeniden tesis etme çabaları kapsamında bir dizi yurt dışı seyahati gerçekleştirdi. ABD, Şara'nın başına bir zamanlar 10 milyon dolarlık ödülü koymuştu.