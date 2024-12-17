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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama TikTok'un ABD mücadelesi sürüyor. Yasak için son 1 ay... - Teknoloji Haberleri

        TikTok'un ABD mücadelesi sürüyor Trump ile Shou Zi Chew bir araya geldi. Yasak için son 1 ay...

        ABD'nin TikTok'u yasaklama süreci, sosyal medya platformunun kullanıcı verilerinin güvenliği ve ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle büyük bir tartışma konusu haline geldi. Biden yönetimi, TikTok'a Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için 19 Ocak 2025'e kadar süre tanımıştı ve seçim sonrası göreve gelen yeni ABD Başkanı Donald Trump da Çin'e karşı olan sıkı politikaları sürdürüyor TikTok ise bu yasaklamayı önlemek için mücadelesini sürdürüyor. TikTok, yasaklamayı önlemek için ABD Yüksek Mahkemesi'ne acil başvuruda bulunurken, ABD Başkanı seçilen Donald Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanma planlarına karşı mücadele eden TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew ile bir araya geldi. Donald Trump'ın yasağa kısmen karşı olduğu vurgulanıyor...

        Giriş: 17.12.2024 - 14:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:56
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        TikTok için ABD'de geri sayım!
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        ABD'nin TikTok'u yasaklama süreci, sosyal medya platformunun kullanıcı verilerinin güvenliği ve ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle büyük bir tartışma konusu haline geldi. Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre verdi. Aksi takdirde, TikTok ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacak. TikTok, bu yasaklamayı önlemek için harekete geçti ve yasal süreç başlattı.

        Geçtiğimiz ay gerçekleşen ABD seçimlerinde ikinci kez seçilen ABD Başkanı Donald Trump da Çin'e karşı sert politikaları sürdürürken buna karşın TikTok'un ABD'de yasaklanma planları ile ilgili TikTok CEO'su Shou Zi Chew ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

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        Bu görüşme, TikTok'un ABD'de yasaklanmasını önlemek için yaptığı acil başvurunun ardından gerçekleşti.

        SON TARİH 19 OCAK 2025

        Biden yönetimi, TikTok'un kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşma potansiyeli nedeniyle ulusal güvenlik endişeleri taşıdığını belirtti. Bu nedenle, TikTok'a Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için 19 Ocak 2025'e kadar süre tanıdı. Bu süre zarfında TikTok, ByteDance ile olan ilişkisini sona erdirmezse, platform ABD'de yasaklanacak ve kullanıcıların erişimine kapatılacak.

        TİKTOK'UN TEPKİSİ VE YASAL MÜCADELE

        TikTok, Biden yönetiminin kararına karşı çıkarak, bu yasaklamanın ABD Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savundu. Şirket, yasaklamayı önlemek için yasal süreç başlattı ve ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak geçici tedbir kararı talep etti. TikTok, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler almayı planladığını belirtti.

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        Sosyal medya platformlarının yaygın kullanımı, kişisel bilgilerin güvenliğini tehdit eden birçok riskle birlikte, kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri ve bilgi paylaşmaları için önemli bir araç haline geldi. Ancak, bu araçların yanlış kullanımı, kişisel gizlilik ihlalleri, sahte hesaplar ve diğer yasa dışı faaliyetler gibi sorunlara yol açabilir. ABD'nin TikTok'u yasaklama süreci, sosyal medya kullanımının güvenliği ve etiği konusundaki hukuki düzenlemelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

        TİKTOK'UN ABD'DEKİ GELECEĞİ NE OLACAK?

        ABD'nin TikTok'u yasaklama süreci, sosyal medya platformlarının güvenliği ve kullanıcı verilerinin korunması konusundaki tartışmaları artırdı. TikTok'un yasal mücadelesi ve sonrasında gerçekleşen Donald Trump Shou Zi Chew görüşmesi Biden yönetiminin onayladığı yasanın son tarihi gelmeden bir anlaşmaya varılabileceğinin de sinyalini verdi. Alınan karara göre yaklaşık olarak 1 aylık süresi kalan TikTok önlemler alacağı konusunda ABD'nin yeni başkanını ikna etmek ve yasal yollarla Amerika'daki geleceğini güvence altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

        TRUMP YASAĞA KISMEN KARŞI ÇIKIYOR

        Trump, ilk döneminde bir tanesini desteklemesine rağmen, kısmen 2020 seçimlerini kaybetmesine yardım etmekle suçladığı Facebook'a yardımcı olabileceği gerekçesiyle yasağa karşı çıkıyor.

        Ancak Trump'ın ikinci dönemi, yasada belirtilen son tarihten bir gün sonra, 20 Ocak'ta göreve başlayana kadar başlamayacak.

        TikTok, Pazartesi günü Yüksek Mahkeme'ye sunduğu başvuruda, Mahkeme tarafından gözden geçirilmek üzere "nefes alma odası yaratmak" ve gelen yönetimin "bu konuyu değerlendirmesine" izin vermek için yasağın uygulanmasında 'mütevazı bir gecikme' istedi.

        TikTok'u ABD'deki 'en önemli konuşma platformlarından biri' olarak nitelendirdi ve yasağın şirkete ve kullanıcılarına "anında onarılamaz zarar" vereceğini belirtmişti.

        Bu ayın başlarında, şirketin yasağın kaldırılması için yaptığı teklif, federal temyiz mahkemesi tarafından reddedildi.

        AB KOMİSYONU'NDAN RESMİ SORUŞTURMA

        Avrupa Komisyonu, TikTok'un seçimlerin bütünlüğü ile ilgili sistemik riskleri düzgün bir şekilde değerlendirme ve azaltma yükümlülüğü ile ilgili olarak Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) aykırı davrandığı iddiasıyla bugün TikTok'a karşı resmi bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın, özellikle 24 Kasım'daki Romanya cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak yürütüldüğü vurgulandı.

        Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, "Demokrasilerimizi yabancı müdahalelerden korumalıyız. Özellikle seçimlerde böyle bir müdahale şüphesi olduğunda hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz. Yabancı aktörlerin TikTok aracılığıyla Romanya cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiğine dair ciddi belirtiler üzerine, TikTok'un bu tür riskleri yönetmeyerek Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal edip etmediğini şimdi kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz. AB'de tüm çevrimiçi platformların, TikTok da dahil olmak üzere, hesap verebilir olması gerektiği açık olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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