Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bir değerlendirme metni paylaştı. Yayımlanan açıklamada Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilirken diğer yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hukuk dışı tavrına dikkat çekilerek uyarılarda bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı yayımladığı metinde şu ifadelere yer verildi: "AB üyeliği Türkiye’nin stratejik hedefidir. Buna karşılık olarak AB’nin ülkemizin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koyması gerekmektedir.

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Bu çerçevede, Türkiye-AB ilişkilerini kısıtlayan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Konseyi kararının tamamen kaldırılmasını bekliyoruz." Diğer yandan açıklamada, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tavrının ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs'tan yükselen söylemlerin ilişkilere olan etkisine değinildi. Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası Haberi Görüntüle REKLAM Açıklamada şu ifadeler veril aldı: "Bununla birlikte, AB'nin ülkemizin iç siyasi dinamikleri konusundaki değerlendirmelerini reddediyoruz. Bu görüşler, nesnellikten uzak ve tek taraflı bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır.

Konsey sonuçlarında Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının gerçeklerle bağdaşmayan, hukuk dışı ve maksimalist görüşlerinin de tekrarlandığı görülmektedir. Öte yandan, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru kaygıları ve haklı politikaları gözardı edilmiştir. AB’nin Kıbrıs Rum tarafının sözcülüğünü yapması ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını gözardı etmesinin, Ada’da çözüme ulaşılmasının önündeki en büyük engel olduğunu hatırlatıyoruz."