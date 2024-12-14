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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi

        Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'ndeki Bodo/Glimt yenilgisinin ardından gözler Süper Lig'deki Adana Demirspor deplasmanına çevrildi.

        Giriş: 14.12.2024 - 17:45 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:45
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        Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi
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        Norveç'te aldığı yenilgiyle Avrupa Ligi'nde tur şansını zora sokan Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de pazartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

        Norveç dönüşünde izin yapmayan Siyah-beyazlılar, Adana deplasmanı hazırlıklarına döndüğü gibi başladı.

        Teknik direktör Serdar Topraktepe de oyuncularından Avrupa Ligi'ndeki yenilgiyi geride bırakıp Adana Demirspor maçına odaklanmalarını istedi.

        Savunmadaki hatalara da dikkat çeken Topraktepe, bu sezon henüz kazanamayan Adana Demirspor karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurguladı.

        Beşiktaş, Adana'da bu sezon deplasmandaki kötü gidişi de durdurmayı hedefliyor.

        Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda 3 maçtır kazanamazken Galatasaray'a kaybedip Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kaldı.

        Beşiktaş, bu sezon ligde deplasmanda 7 maçta sadece 2 galibiyet alırken 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

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