Fenerbahçe-Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir'le kozlarını paylaşıyor.

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Ozan Ergün

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Dzeko

Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakıyor.

LİGDE 33. RANDEVU

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 33. kez kozlarını paylaşıyor. İki takım arasında daha önce ligde oynanan 32 müsabakada Fenerbahçe 18 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. F.Bahçe'nin 47 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.

GOLCÜLER ÖN PLANDA

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Dzeko, Süper Lig'de 8 gole imza atarken, tüm kulvarlarda ise 13 gol kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, ligde 9'u 11 olmak üzere 14 maçta da forma giydi.