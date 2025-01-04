Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısında artış sürüyor.

3 Ocak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) partalında yer alan bilgiye göre, Türkiye'den Danimarka'ya giden üzüm yapraklarında Ditiyokarbamatlar - pestisit kalıntıları tespit edildi. Danimarka 'ciddi' uyarısıyla el konulduğu bildirildi.

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736190 numaralı bildirimde bir üründe izin verilen Ditiyokarbamatlar - pestisit kalıntılarının miktarının maksimum 0,5 mg/kg kuru madde olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu üzüm yapraklarında 0,13 mg/kg kuru madde olarak tespit edildi. REKLAM Pestisit, tarımda ekinlere ve bitkilere zarar verme potansiyeli bulunan haşereleri, istenmeyen yabani otları, böcekleri yok etmek ve kontrol altında tutmak için kullanılan kimyasal bir maddedir.

SUSAMLARDA SALMONELLA TESPİT EDİLDİ Yine Türkiye'den Danimarka'ya giden kabuklu susam tohumlarında da Salmonella - patojen mikroorganizmalar tespit edildi. Danimarka ‘ciddi uyarısıyla iade edildiğini bildirdi. 735917 numaralı bildirimde yapılan testler sonucu Salmonella - patojen mikroorganizmalar 25 g'da pozitif (beş numuneden birinde) tespit edildi. Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla dışarı atılır. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.