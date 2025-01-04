Sosyal medya platformu X'e yeni özellikler geliyor. Platformun sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, bilgilendirici ve eğlendirici içerikleri daha ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.

Musk, "Daha fazla bilgilendirici/eğlenceli içerikleri tanıtmak için algoritma ayarlaması yakında geliyor. Amacımız pişman olunmayan kullanıcı saniyelerini en üst düzeye çıkarmaktır. Teknik olarak kullanıcı süresini artıran, ancak pişman olunmayan kullanıcı süresini artırmayan çok fazla olumsuzluk yayılıyor" dedi.

Platformdaki içerik akışı ile ilgili de güncelleme üzerinde çalıştıklarını kaydeden Musk, "Ayrıca, içerik akışını dinamik olarak ayarlamanıza olanak tanıyan kolay yollar üzerinde çalışıyoruz, böylece istediğiniz her an istediğiniz şeye sahip olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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ABD YENİ YILA ŞİDDET OLAYLARI İLE BAŞLADI

Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren ABD'nin farklı bölgelerinde şiddet olayları yaşanmış ve bu görüntüler 'X' üzerinden dakikalar içerisinde tüm dünyaya yayılmıştı.