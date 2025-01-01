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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberleri: 15 yaşındaki çocuğu öldürüp yola attılar | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki çocuğu öldürüp yola attılar!

        Adana'da, 15 yaşındaki çocuk, yol kenarında kafasından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Öldürülen kişinin Rafet Dinç olduğu ve başından silahla vurulduğu belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:42
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        15 yaşındaki çocuğu öldürüp yola attılar!
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        Adana'da edinilen bilgeye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda dün meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi.

        BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

        İHA'daki habere göre olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin, kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        MAKTULÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu belirlendi.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Dinç'in cenazesi, otopsinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        #adana
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