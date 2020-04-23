Behçet'in maceraları

'Seri Filmler' yazı dizisinin 18'inci bölümünde yer alan 'Behçet' serisi, 1970'li yıllarda başrol oyuncusu Behçet Nacar'ı 'Parçala Behçet' olarak ünlendirdi. Taksicilik yaparken figüran olarak sinemaya geçen Nacar, diğer isimlerle gösterime giren erotik filmlerinin yanı sıra kendisiyle özdeşleşen 12 'Behçet' filmi için kamera karşısına geçti

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Evlerin çatısına kurulan antenlerin çoğalması sinema izleyicisinin azalması demekti.

1960'lı yılların başından itibaren yükselen Türk sineması, TV'nin yaygınlaşmasıyla 1970'li yılların başında büyük darbe yedi.

Cıvıl cıvıl sinema salonları yerini küf kokusuna bırakmaya başlayınca sinema salonları işletmecileri, izleyicileri salonlara doldurmak için erotik filmleri ithal etmeye başladı.

Sinema salonları işletmecilerinin çoğu İtalyan olan erotik filmi girişimi başarılı sonuç verdi. İşletmeciler, kendilerini kurtarmıştı ama sektörün geri kalanları ne yapacaktı?

Set çalışanları, senaristler, yönetmenler, figüranlar... Hatta oyuncular ne yapacaktı?

Madem erotik filmlere ilgi vardı o halde Türk sineması kendi filmlerini çekebilirdi.

1970 - 1980 arasındaki 10 yıllık dönemde ortaya Türk sinemasının erotik yıldızları çıktı.

O yıldızlardan biri, filmleri seriye dönüşen Behçet Nacar'dı.

İstanbul Erkek Sanat Enstitüsü mezunu olarak asıl mesleği dökümcülüğü değil taksi şoförlüğü yapmayı tercih eden Behçet Nacar, 1960'lı yılların ortalarında sinemaya figüran olarak başladı.

Aksiyon filmlerinde kamera karşısında başrol oyunculardan bolca dayak yiyen Behçet Nacar, erotik film furyasından uzak kalamadı.

Öyle ya, diğer türler de olduğu gibi avantür filmlerin sayısı azalmıştı.

Dönem erotik filmler dönemiydi.

Behçet Nacar'ın da geçindirecek bir evi vardı.

Farklı isimlerle içinde avantür sahnelerin de yer aldığı birçok erotik filminde rol alan Behçet Nacar'ın 'Parçala Behçet' olarak ünlenmesini sağlayan, kendisiyle özdeşleşen filmleri şunlar;

* Parçala Behçet (1972)

* Bastır Behçet (1972)

* Ustura Behçet (1972)

* Behçet Cezayir'de (1972)

* Helal Sana Behçet (1973)

* Namın Yürüsün Behçet (1973)

* Behçet Derler Benim Adıma (1973)

* Sosyete Behçet (1974)

* Komando Behçet (1974)

* Sev Beni Behçet (1974)

* Fırtına Behçet (1974)

* Behçet '76 (1976)

Erotik filmlerinin de aralarında olduğu 142 filmde rol alan Behçet Nacar, 2014'te 80 yaşında vefat ettikten sonra Topkapı Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.