İskelet katil İstanbul'da

11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dönem, fotoromanların büyük satış hacimlerine ulaştığı dönemdir.
1960'lı yıllar...
İtalya'da yayımlanan bir fotoroman, diğerleri gibi 'aşk', 'tutku' ve 'entrika' içerikli değildi.
'Cinayet', 'Suç', 'Soygun' içerikliydi.
'Killing'...
Fotoromanın kahramanı 'Killing' iskelet kostümü giymiş acımasız ve sinsi bir katildi.
'Killing', sevgilisi 'Dina' ile yaptığı planlarla soygun yapan hırsızlardan para ve ziynet eşyası çalıyor, katilleri öldürüyordu.
Arada sırada masumları da acımasız bir şekilde öldüren 'Killing'in asıl kurbanları güçlü ve acımasız kadınlardı.
İşini ilginç yanı 'Killing'in öldürdüğü kadınların üstünde sadece iç çamaşırları oluyordu.
'Killing', her ne kadar bir katil olsa da zaman zaman masum birinin idam cezasından kurtulmasını veya bir polisiye olayın çözülmesini de sağlıyordu.
Anlayacağız 'Killing' çarpık kişilikli bir tipti.
Bu arada en büyük düşmanı onu yakalayıp hapse atmak isteyen 'Müfettiş Mercier'dı.
Yılmaz Atadeniz, 1967'de 'Killing'i filme çekmek istedi.
Ne var ki ortada bir telif sorunu vardı.
Keskin bir zekayla İtalyan 'Killing'ini 'Kilink'e çevirdi. Hikâyeyi de Türkiye'ye uyarlayınca ortada bir telif sorunu kalmadı.
Filmin adı; "Kilink İstanbul'da"...
Çetin İnanç'ın senaryosunu yazdığı filmde başrolleri İrfan Atasoy, Pervin Par, Yıldırım Gencer ve Suzan Avcı paylaştı.
"Kilink İstanbul'da" gösterime girdiği zaman deyim yerindeyse sinema salonlarının kapısı - penceresi kırıldı.
Yılmaz Atadeniz, bunun üzerine aynı yıl içinde 2 'Kilink' filmi daha çekti.
Yılmaz Atadeniz'in 'Kilink'leri
* Kilink İstanbul'da (1967)
* Kilink Uçan Adama Karşı (1967)
* Kilink Soy ve Öldür (1967)
'Kilink'in gördüğü ilgi ve telif sorunu olmamasından dolayı diğer sinemacılar da ardı ardına 'Kilink' filmlerine yöneldi.
(Diğer sinemacılar, filmlerini 'Killing' adıyla çekti)
'Kilink' gördüğü ilgi nedeniyle dönemin yıldız oyuncuları bile filmin çekim gücüne kapıldı.
* Şaşkın Hafiye Kilink'e Karşı (1967)
Yönetmen: Natuk Baytan
Oyuncular: Sadri Alışık, Murat Soydan, Nurten San, Cec-vat Kurtuluş
* Dişi Killing (1967)
Yönetmen: Aram Gülyüz
Oyuncular: Tanju Gürsu, Gülgün Erdem, Gülten Ceylan
* Mandrake Killing'e Karşı (1967)
Yönetmen: Oksal Pekmezoğlu
Oyuncular: Güven Erte, Mine Mutlu, Meltem Mete
* Killing Frankestayn'a Karşı (1967)
Yönetmen: Nuri Avcı
Oyuncular: Oktay Gürsel, Oya Peri, Gültekin Ceylan
* Killing Canilere Karşı (1967)
Yönetmen: Çetin İnanç
Oyuncular: Danyal Topatan, Reha Yurdakul, Mine Mutlu, Suzan Avcı
* Killing Kolsuz Kahramana Karşı (1975)
Yönetmen: Müjdat Saylav
Oyuncular: Karaca Kaan, Beyza Başar, Linda Williams
'Kilink' filmlerinin gördüğü ilgi nedeniyle 'İskelet Katil'in bir de 'Caniler Kralı Killink' adıyla fotoromanı yayımlanmaya başladı.
15 günde bir yayımlanan, daha ziyade erotik hikâyeyle bezenmiş fotoromanlar da filmler kadar geniş kitlelere ulaştı.
Esat Şekeroğlu, 2000'li yıllarda 'Kilink'i yenide ortaya çıkardı. Şekeroğlu, yeni 'Kilink' filmlerini 'Bay Kilink' TV'ye için çekmişti ama hiçbir kanal yöneticisi filmleri satın almadı.
Sinema salonlarında gösterime girmeyen 2000 model 'Kilink', meraklısına sadece Youtube'dan ulaşabildi.
* Bay Kilink Kayıp Altınlar (2008)
* Bay Kilink İstanbul'da (2011)
* Bay Kilink Kanlı Elmas (2012)
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