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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yollar boş kaldı

        İstanbul'da yollar boş kaldı

        İstanbul'da Ramazan Bayramı arifesinde trafik yoğunluğu saat 16.00 itibarıyla yüzde 30'lara kadar düştü. Toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:45
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        • 1

          Milyonların yaşadığı megakent İstanbul bayram tatili dolayısıyla en sakin günlerini geçiriyor.

        • 2

          9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinin başladığı 6 Nisan'dan itibaren birçok kent sakini tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti. Bayram öncesi, özellikle akşam saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği de en düşük seviyelerini gördü.

        • 3

          Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Zeytinburnu mevkileri ve Haliç Köprüsü'nde trafik akıcı ilerliyor.

          15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik akıcı seyrediyor.

        • 4

          Anadolu Yakası'nda da genel olarak trafikte yoğunluk gözlenmezken, TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesi ile D-100 kara yolunda Maltepe ve Pendik mevkilerinde araçlar yer yer yavaş ilerledi.

          Genel olarak ana arterlerin açık olduğu kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.

          Öte yandan, toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.

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