Filipinler'deki üniversitenin 'kopya önleyici' şapkaları viral oldu
Filipinler'deki Batangas Eyalet Üniversitesi'nde tarım eğitimi alan öğrenciler, sınavda taktıkları 'kopya karşıtı' şapkalarla sosyal medyada viral oldu
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Filipinler'i kuzeyinde bulunan Batangas Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Angelo Ebora, öğrencilerden başkalarının kağıtlarına bakmayı engelleyecek başlıklar takmasını istedi.
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Tarım eğitimi alan öğrenciler ise bu talebe geri dönüştürülmüş malzemelerle yaptıkları şapkalarla karşılık verdi.
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70 öğrencinin neredeyse tamamı 'kopya önleyici' başlıklar tasarlayarak sınav sırasında taktı.
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Şapkalar, yaşları 18 ila 19 arasında değişen öğrencilerin kopya çekmek için sınıf arkadaşlarının cevaplarına bakmalarını engelledi.
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Ebora ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Öğretim görevlisi, amacının öğrencilerine akademik dürüstlüğü öğretmek ve öğrencilerinin sınav stresini azaltmak olduğunu belirtti.
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Filipinler'de bir televizyona konuşan Ebora, yaratıcı bir şapka tasarlamak ve takmanın zorunlu olmadığını, fakat şapkayla sınava katılanlara ek puan verildiğini söyledi.
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Öğrencilerinin bu girişimi fazlasıyla ciddiye aldıkları için etkilendiğini belirten Ebora, "Onlarla çok gurur duydum" dedi.
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Filipinler'de kopya karşıtı şapka geleneği geçtiğimiz yıllarda da gerçekleşmiş, sosyal medyada ilgi görmüştü.
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*Haberin görselleri Angelo Ebora'nın Facebook hesabından servis edilmiştir.
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