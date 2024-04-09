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        Haberler Yaşam Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi - Haberler

        Filipinler'deki üniversitenin 'kopya önleyici' şapkaları viral oldu

        Filipinler'deki Batangas Eyalet Üniversitesi'nde tarım eğitimi alan öğrenciler, sınavda taktıkları 'kopya karşıtı' şapkalarla sosyal medyada viral oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:51
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          Filipinler'i kuzeyinde bulunan Batangas Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Angelo Ebora, öğrencilerden başkalarının kağıtlarına bakmayı engelleyecek başlıklar takmasını istedi.

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          Tarım eğitimi alan öğrenciler ise bu talebe geri dönüştürülmüş malzemelerle yaptıkları şapkalarla karşılık verdi.

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          70 öğrencinin neredeyse tamamı 'kopya önleyici' başlıklar tasarlayarak sınav sırasında taktı.

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          Şapkalar, yaşları 18 ila 19 arasında değişen öğrencilerin kopya çekmek için sınıf arkadaşlarının cevaplarına bakmalarını engelledi.

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          Ebora ise bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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          Öğretim görevlisi, amacının öğrencilerine akademik dürüstlüğü öğretmek ve öğrencilerinin sınav stresini azaltmak olduğunu belirtti.

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          Filipinler'de bir televizyona konuşan Ebora, yaratıcı bir şapka tasarlamak ve takmanın zorunlu olmadığını, fakat şapkayla sınava katılanlara ek puan verildiğini söyledi.

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          Öğrencilerinin bu girişimi fazlasıyla ciddiye aldıkları için etkilendiğini belirten Ebora, "Onlarla çok gurur duydum" dedi.

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          Filipinler'de kopya karşıtı şapka geleneği geçtiğimiz yıllarda da gerçekleşmiş, sosyal medyada ilgi görmüştü.

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          *Haberin görselleri Angelo Ebora'nın Facebook hesabından servis edilmiştir.

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