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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

        Fenerbahçe, 7 Nisan 2024 tarihinde Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçını terk ettiği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'nin de aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ya sevkine karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:45
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        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
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        7 Nisan 2024 tarihinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında yaşananların ardından TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevkler açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden açıklanan sevkler şu şekilde;

        "1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

        2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “müsabakayı terk etmeleri” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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        FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı?
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        24 MADDE NE ANLAMA GELİYOR?

        Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi’nin Türk hakemi olan avukat Emin Özkurt, sarı - lacivertlilerin alabileceği cezalarla ile ilgili Habertürk Spor'a konuştu. Özkurt şunları söyledi:

        Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24 maddesinin A fıkrasında bir takımın müsabakadan çekilmesi halinde verilecek cezayı düzenlemektedir. Bu maddede, 'başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır' hükmü içermektedir."

        PUAN SİLİNECEK Mİ?

        "Burada yer alan puan silme cezası biraz kafa karıştırıcı olabilir ve sanki şampiyonluk yarışında Galatasaray ile mücadele eden Fenerbahçe’nin ligdeki puanlarının silinmesi gibi algılanabilirse de bu yanlış bir yorum olur. Zira, Futbol Disiplin Talimatı’nın 'İnfazın Özel Hükümleri' başlıklı 92. Maddesi uyarınca Profesyonel lig müsabakaları, amatör lig müsabakaları ve kupa müsabakaları infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Oynanacak müsabakanın Süper Kupa müsabakası olduğu ve puantaj usulüne tabi olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Fenerbahçe Kulübü'nün Süper Kupa müsabakasına çıkıp sahayı terk etmesi durumunda ilgili müsabakada hükmen mağlup sayılacak, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacak, ancak Fenerbahçe aleyhine puan silme cezası verilmesi söz konusu olamayacaktır. Yani Fenerbahçe’nin Süper Lig’de elde ettiği puanlarına puan silme cezası uygulanamayacaktır."

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