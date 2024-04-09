TFF Süper Kupa: Fenerbahçe ceza alacak mı? Avukat Emin Özkurt açıkladı

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Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçında Şanlıurfa'da karşılaşan Fenerbahçe, maça U19 Takımı ile çıkmış ve ilk dakikadaki golün ardından sahadan çekilmişti.

Yaşanan bu olayın yankıları sürerken Fenerbahçe'nin nasıl bir ceza alacağı da merak edilen konuların başında geliyor.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ile Euroleague Basketbol Tahkimi’nin Türk hakemi olan avukat Emin Özkurt, sarı - lacivertlilerin alabileceği cezalarla ile ilgili Habertürk Spor'a konuştu. Özkurt şunları söyledi:

"2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulun ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Süper Kupa müsabakasına U19 Takımı takımı ile çıkma kararı almıştı. Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Süper Kupa maçının 90 dakika oynanmayacağını açıkça ifade ediyorum' demişti. Öyle de oldu, maç 2. Dakikasından itibaren Fenerbahçeli oyuncuların sahayı terk etmesi sonucunda tatil edildi."

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"ÇEKİLME CEZASI 24. MADDEDE" "Peki bu durumun karşılığı TFF Talimatları ve düzenlemeleri çerçevesinde nedir diye baktığımızda, karşımıza Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24 maddesi çıkıyor. Müsabakaya Çıkıp Sahadan Çekilmek eyleminin karşılığı bu maddede düzenlenmiş bulunmaktadır. Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24 maddesinin A fıkrasında bir takımın müsabakadan çekilmesi halinde verilecek cezayı düzenlemektedir. Bu maddede, 'başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır' hükmü içermektedir.

PUAN SİLİNECEK Mİ? "Burada yer alan puan silme cezası biraz kafa karıştırıcı olabilir ve sanki şampiyonluk yarışında Galatasaray ile mücadele eden Fenerbahçe’nin ligdeki puanlarının silinmesi gibi algılanabilirse de bu yanlış bir yorum olur. Zira, Futbol Disiplin Talimatı’nın 'İnfazın Özel Hükümleri' başlıklı 92. Maddesi uyarınca Profesyonel lig müsabakaları, amatör lig müsabakaları ve kupa müsabakaları infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Oynanacak müsabakanın Süper Kupa müsabakası olduğu ve puantaj usulüne tabi olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Fenerbahçe Kulübü'nün Süper Kupa müsabakasına çıkıp sahayı terk etmesi durumunda ilgili müsabakada hükmen mağlup sayılacak, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorunda kalacak, ancak Fenerbahçe aleyhine puan silme cezası verilmesi söz konusu olamayacaktır. Yani Fenerbahçe’nin Süper Lig’de elde ettiği puanlarına puan silme cezası uygulanamayacaktır. REKLAM

TAKIMI ÇEKEN YÖNETİCİYE CEZA "Fenerbahçeli bir yöneticinin bizzat sahaya girerek veyahut saha kenarına gelerek takımına sahadan çekilme talimatı vermesi durumunda ise, ilgili yöneticinin Sportmenliğe Aykırı Hareket gerekçesiyle PFDK’ya sevkinin söz konusu olacağı söylenebilir. Bu da ilgili yöneticinin 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti ile birlikte 100.000,-TL - 520.000,-TL para cezasıyla karşılaşma ihtimalinin bulunduğunu göstermektedir."

"FENERBAHÇE DİREKT ÇIKMASAYDI..." "Oysa ki Fenerbahçe Süper Kupa müsabakasında direkt olarak sahaya çıkmasaydı, Süper Kupa Müsabakası Statüsü uyarınca, takip eden sezonda Türkiye Kupası’na katılmaktan menedilir ve ayrıca takip eden sezon oynanacak olan Süper Kupa müsabakasında da yer alamaz. Ek olarak müsabakaya çıkmayan kulüp, TFF’nin müsabakanın iptal edilmesi sebebiyle uğrayacak olduğu tüm maddi manevi zararı tazmin etmek zorundadır." REKLAM

"HAK MAHRUMİYETİ YÖNETİCİLİKTEN DÜŞÜREBİLİRDİ" "Süper kupa müsabakasına çıkılmaması durumunda ayrıca kulüp yöneticilerine yaptırım uygulanması da söz konusu olabilecektir. Şöyle ki, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında bir futbolcunun hukuka veya spor ahlakına aykırı bir şekilde müsabakaya katılmasına engel olunmasının yasak olduğu ve bu yasağı ihlal eden kulüp yöneticilerine üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verileceği düzenlenmiştir. Kulüp yöneticilerinin tek seferde 1 yıl veya daha fazla hak mahrumiyeti cezası almaları yöneticilik görevlerine devam etmelerine engel oluşturmaktadır. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinin son 5 yıl içinde bir defada 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almaları durumunda yönetim kurulu üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği düzenlemiştir."

TFF SEÇİMİ: FIFA'LIK OLABİLİR "TFF Statüsü’nün “Olağanüstü Genel Kurul” başlıklı 29. Maddesi çerçevesinde, TFF Genel Kurulu’nun, toplam delege sayısının yüzde kırkının noter onaylı yazılı müracaatı üzerine Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanacağı düzenlenmiştir. İmzalar toplandıktan sonra, TFF Yönetim Kurulu müracaat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Olağanüstü Genel Kurulu toplamakla yükümlü olacaktır. Eğer ki TFF Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurulu bu süre zarfında toplamaz ise, talepte bulunan delegelerin FIFA’ya müracaat etme hakkı bulunmaktadır. Türk futbolundaki kaos artık toplumsal barışı da tehdit eder hale geldiğinden tek çıkar yol demokrasinin işlemesi, mayıs ayı sonu gibi, liglerin sona erdiği pazar gününü takip eden hafta içi yapılacak çok adaylı bir genel kurul ile yeni TFF Başkanı ve de yönetimini seçmektedir."