Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti

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Rize'nin Çayeli ilçesinde çay bahçesinde 35- 40 yaşlarında bir erkeğe ait cansız bir beden bulundu. Baş kısmı kopmuş, yanında tüfek ile tabancanın bulunduğu cansız beden, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI

İlçenin Büyükköy beldesinde Demirciler köyünde gübre vermek için ailesiyle çay bahçesine giden Halil İbrahim Kazanbaş, gelen kötü koku üzerine çevrede gezinirken baş kısmı kopmuş, elinde tüfekli kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

REKLAM Bölgeye giden ekipler, 35- 40 yaşlarında erkeğe ait olan cansız bedenin, yanında ise tabanca ve bu kişiye ait olabileceğini düşündüğü çanta buldu. Savcılık incelemesi ardından cansız beden, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÜBRE VERİRKEN BULDU Cansız bedeni bulan Halil İbrahim Kazanbaş, "Buraya geldiğimizde pis bir koku aldık. Kovayı gübre doldurdum ve işe koyuldum. Gübre verdiğim sırada içinde elbise olan kırmızı bir çanta buldum. Biraz daha ilerlerken yerde sırtında tüfek olan bir adamın çürümüş cesedini gördüm. Biraz daha yakına gidince kafatası gördüm. Önce hayvan kafatası sandım ama. Durumu muhtara ve jandarmaya haber verdik" diye konuştu. REKLAM

"CESEDİ GÖRÜNCE KORKTUK" Cesedi gördüklerine korktuğunu söyleyen Mustafa Kazanbaş da "Bu arazi bizim çay bahçemiz. Çayın gübresini vermeye geldik. Pis bir koku aldık. Babam bahçede gezerken insan cesedi buldu. Elinde tüfek olan cesedi görünce korktuk. Ben 40 yaşındayım, köyümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.