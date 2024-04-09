Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur yaşam savaşını kaybetti

Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Samanur Hacıoğlu'nun sözlüsü Mustafa Subaşı, "Herkes yolda giderken aynasını kontrol etsin. 2 kere, 5 kere, 10 kere. Sonuçta herkes can taşıyor. Evine ekmek götürmeye çalışıyor. Herkes bir mücadele içerisinde. Herkesin bir sevdiği var, herkesin bir ailesi var. Rabbim inşallah tez zamanda buna sebep olan kişinin tutuklanmasını nasip eder. Adalete güveniyoruz. Rabbimin adaletine sığınıyoruz. Çok uzun konuşmak istemiyorum" dedi.