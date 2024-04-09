Sicilya’ya bağlı adada yaban keçileri, nüfusun 6 katı oldu

Sicilya’ya bağlı Alicudi Adası’nın Belediye Başkanı Riccardo Gullo, 5 Nisan’da sosyal medyadan yaptığı açıklamada 100 nüfuslu adada 600 yaban keçisi yaşadığını belirterek keçileri sahiplendirmek istediklerini duyurmuştu.

"YASAL YOLA BAŞVURABİLİRİZ"

Öte yandan hayvan refahı için çalışan LNDC Hayvan Koruma sivil toplum kuruluşu, keçilerin özgürce adada yaşadığını ancak sahiplendirme sonrasında türünün yok olacağını savundu.

Açıklamada “Bugün özgür ve huzur içinde yaşayan bu keçiler, kendilerini yeni bir esaret ve sömürü hayatıyla karşı karşıya bulacaklardır. LNDC Hayvanları Koruma bu katliamı durdurmak için olası tüm yasal adımları değerlendiriyor” dedi.

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