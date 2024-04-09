Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı

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İzmir'in Konak ilçesinde kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu (28) bıçaklayarak öldüren Cünay Güler (28), tutuklandı.

Olay, 7 Nisan gece saatlerinde 1393 Sokak'ta meydana geldi. Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Cünay Güler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Furkan Uzunoğlu (28) Fotoğraf: İHA SUSMA HAKKINI KULLANDI Tartışmanın büyümesi üzerine Güler, Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Güler'i gözaltına aldı. REKLAM Susma hakkını kullandığı öğrenilen Güler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.