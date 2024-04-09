Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi Peter Higgs 94 yaşında hayatını kaybetti

Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. İskoçya’daki Edinburg Üniversitesi’nin bugün yaptığı açıklamaya göre, Higgs, Edinburgh’daki evinde yaşamını yitirdi.

Temel parçacıkların kütle kazanmasını açıklayan kuramıyla Higgs bozonuna adını veren ünlü bilim insanı, 2013’te Nobel Fizik Ödülü kazanmıştı.

Britanyalı bilim insanı söz konusu çalışmayı 1964’te yapmıştı. 2008’de başlayan deneylerin ardından Higgs’in teorisi, İsviçe’deki Cern’de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda 2012’de doğrulanmıştı.

Nobel Fizik Ödülü getiren kuram, dünyanın nasıl meydana geldiğini tanımlayan parçacık fiziğinin Standart Model'inin ana parçasını oluşturuyor. Standart Model'e göre çiçeklerden insana, yıldızlardan gezegenlere her şey, madde parçacıklarından meydana geliyor.

Edinburgh Üniversitesi Rektörü Sör Peter Mathieson, “Peter Higgs olağanüstü bir kişiydi. Vizyonu ve hayal gücü, dünyaya dair bilgimizi zenginleştiren, gerçekten yetenekli bir bilim insanıydı” dedi.

Bu parçacıklar ise her şeyin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlayan güç parçacıkları aracılığıyla yönetiliyor. Standart Model, aynı zamanda Higgs ya da Tanrı Parçacığı olarak bilinen özel bir parçacığın varlığına dayanıyor.

Bu parçacık, tüm uzayı kaplayan görünmez bir alandan türüyor. Model'e göre Higgs Parçacığı olmadan hiçbir şey var olamıyor. Çünkü Higgs Parçacığı'nın görünmez alanla teması, parçacıkların kütle kazanmasına yol açıyor. Englert ve Higgs'in ortaya koyduğu kuram, bu süreci açıklıyor.

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