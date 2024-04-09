Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi

Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabrini ziyaret edip dua okutmak isteyen vatandaşlar mezarlıkları doldurdu.

Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri de Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık oldu.

Bayramda mezarlıklarda vatandaşların duygularını istismar edip haksız kazanç sağlayan sahte hocalara karşı da güvenlik ve mezarlık imamları tarafından denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan kişilere önce tek tek dua sonra Yasin Suresi okutuldu. Dua ve Yasin Suresi’ni yanlış okuyan sahte hocalar mezarlık dışına çıkartıldı.

"NE KADAR VERİRLERSE O KADAR KAZANIYORUM"

Duaları yanlış okuduğu için mezarlıktan çıkartılan bir vatandaş, "Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum" dedi.

Ailesinin mezarını ziyarete giden ve sahte hocaya dua okutan Coşkun Umay isimli vatandaş, "Hoca olarak geziyorlar. Yapacak bir şey yok. Okuduğu duada da içime kuşku düştü. Denetleme çok güzel memnun oldum. Bundan sonra sahte hocalara karşı daha dikkatli olacağım. Sıkı denetimlerle bu ancak mümkün olur" ifadelerini kullandı.