Onana ve Rosier, Beşiktaş'a dönüyor
Beşiktaş'tan devre arasında kiralık olarak Fransa'ya giden Onana ve Rosier beklentileri karşılayamadı. 2 isimde sezon sonunda siyah beyazlılara geri dönecek.
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Jean Onana ve Valentin Rosier’e, Türkiye yolu göründü. Siyah beyazlılar, sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4,5 milyon euro opsiyonla Marsilya'ya kiralamıştı.
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Fransız takımıyla 9 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 533 dakika sahada kalırken; gol ya da asist üretemedi.
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Marsilya'nın, son 3 lig maçı kadrosunda yer alamayan Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.
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Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak.
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Beşiktaş için bir diğer hayal kırıklığı da Valentin Rosier oldu.
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Ara transfer döneminde Nice'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu burada varlık gösteremedi.
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3 milyon euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine giden Rosier, Nice forması altında sadece 3 maçta 50 dakika forma giyebildi.
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Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp Fransa'ya gönderdiği Rosier, yazın geri dönse de takımda düşünülmüyor.
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