Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya çıkaracağı 11 netlik kazanmaya başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi serüvenine devam ediyor. Sarı lacivertliler, çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak. Karşılaşmayı, İsviçreli Sandro Scharer yönetecek.
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Teknik direktör İsmail Kartal, detaylı analizlerle oyuncularını kritik karşılaşmaya hazırlıyor. Deneyimli teknik adam, sahaya çıkaracağı kadroyu da netleştirmeye çalışıyor.
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Kalede Dominik Livakovic’e şans verecek İsmail Kartal, sağ bekte Osayi Samuel, sol bekte ise Ferdi Kadıoğlu’nu oynatmayı planlıyor.
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Stoper tandeminde Djiku’nun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Ganalı oyuncunun oynamama durumunda Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ikilisi savunmanın merkezinde görev alacak.
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Sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ve Fred, Olympiakos karşısında formasına kavuşacak.
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10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski görev yapacak.
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İsmail Kartal'ın sağ kanatta İrfan Can Kahveci’ye solda ise Dusan Tadic’e şans vermesi bekleniyor.
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Fenerbahçe'nin en büyük gol ümidi ise Edin Dzeko olacak.
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşılaşacak.