'Seri Filmler'in 12'nci bölümünde yer alan film 'Sezercik'... Sezer İnanoğlu'nun canlandırdığı 'Sezercik', 3 filmle Türk sinemasının seri filmlerinden biri oldu. İnanoğlu, ara verip tekrar döndüğü oyunculuğu yapımcı olan babasının vefatı üzerine bırakıp şirketin başına geçti

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Sezer İnanoğlu; 1991'de hayatını kaybeden film yapımcısı Berker İnanoğlu'nun oğlu, Türk sinemasının duayeni Türker İnanoğlu'nun yeğeni.

Berker İnanoğlu, oğluna 1 yaşında vefat eden kardeşi Sezer İnanoğlu'nun kardeşinin adını verdi.

Dönem çocuk yıldızlı filmlerin dönemi olunca ve babasının yapımcı olması nedeniyle Sezer İnanoğlu'nun da 'Yumurcak'ı canlandıran kuzeni İlker İnanoğlu gibi oyuncu olmama şansı yoktu.

Sezer İnanoğlu, babası Berker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu 3 'Sezercik' filminde rol aldı.

'SEZERCİK' FİLMLERİ

* Sezercik Yavrum Benim (1971)

* Sezercik Aslan Parçası (1972)

* Sezercik Küçük Mücahit (1974)

Sezer İnanoğlu'nun 'Sezercik Yavrum Benim' ile 4 yaşında oyunculuğa başladı. İftira yüzünden hayatı kararan bir kadınla oğlunun hikâye edinildiği filmin senaristi ve yönetmeni Safa Önal. İnanoğlu'na başrollerde Hülya Koçyiğit ile Ayhan Işık eşlik etti.

Serinin ikinci filmi 'Sezercik Aslan Parçası'nın senaryosunu Safa Önal yazarken filmi Memduh Ün yönetti. Bir iftira sonucu dağılan bir ailenin yaşadıklarını konu edinen filmde başrolleri Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun paylaştı.

Üçüncü film ise 'Sezercik Küçük Mücahit', Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir çocuğun kahramanlığını beyazperdeye yansıtan filmin senaryosunu Erdoğan Tünaş yazdı. Ertem Göreç'in yönettiği filmde Sezer İnanoğlu'na başrollerde Perihan Savaş, Orçun Sonat ve Turgut Özatay eşlik etti.

Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' serisinden sonra diğer filmlerle devam ettiği oyunculuğa 1978'te son verdi.

OYUNCU

* Öksüzler (1973)

* Bitirimler Sınıfı (1975)

* Analar Ölmez (1976)

* Tövbekar (1977)

* Küçük Ev (1977)

* Yıkılış (1978)

* Yalı (1990)

1990'da oyunculuğa geri dönen İnanoğlu, babasının vefatı üzerine oyunculuğu bırakıp şirketin başına geçti.

* Aşk Hikayemiz (1986)* Sen Ağlama (1987)* Bebek (1987)* Alamancının Karısı (1987)* Yasak İlişki (1988)* Evcilik Oyunu (1988)* Öğretmen Zeynep (1989)* Kavgamız (1989)* Bir Aşk Bin Günah (1989)* Aldatacağım (1991)* Tele Anahtar (1994)* Gönül Bahçelerinde (1994)