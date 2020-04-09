Suat Yalaz'ın çizgi romanından sinemaya uyarladığı 'Karaoğlan' serisi, 1960'lı yıllarda en çok ilgi gören filmlerden biri oldu. Yalaz'ın filminin yan ürünün çıkmasına kızarak sonlandırdığı 'Karaoğlan', 2013'te yeniden beyazperdeye yansıdı. Ne var ki film ilgi görmeyince modern dönemin serisi haline gelmeyi başaramadı. 'Seri Filmler' adlı yazı dizisinin 5'inci bölümünde 'Karaoğlan'ın ortaya çıkışı ve sinemadaki yolculuğu yer alıyor

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

1956'da Abdullah Ziya Kozanoğlu, Orta Asya'lı 'Otsukarcı' ve oğlu 'Kaan'ın maceradan maceraya koştuğu 'Kızıltuğ' adlı öyküsünü Resimli Mecmua'da yayımladı.

1959'da bir gazete, 'Kızıltuğ'un çizgi romana dönüştürülmesine karar verdi.

Abdullah Ziya Kozanoğlu; hikâyeyi yazdı, Suat Yalaz çizdi.

19 Ağustos 1959'da gazetede yayımlanmaya başlayan 'Kızıltuğ', büyük ilgi görünce hikâye genişletildi.

* Cengiz Han'ın Hazineleri,

* Tibet Canavarı

* Altın Saçlı Kız

* Kız Kulesi Kahramanı

* Hülagu'nun Gözdesi

* Ağahan'ın Yüzüğü

* Alagoya'nın Ölümü,

* Altın Hançer

* Bozkurt'un İntikamı

Abdullah Ziya Kozanoğlu, 9 serilik hikayeden sonra yeni hikâye yazmak istemeyince Suat Yalaz, kahramanın adını 'Kaan'dan 'Karaoğlan'a çevirdi.

Suat Yalaz, hem hikâyeyi yazdı hem de çizdi.

'Asya Kaplanı' adlı ilk 'Karaoğlan' macerası, 3 Ocak 1962'de yayımlandı.

Karaoğlan, büyük ilgi görünce okurlarına 1 Nisan 1963'ten itibaren haftalık dergi olarak sunuldu.

'Karaoğlan', erkek çocuklara törenle ad koyulan bir dönemde yaşar. Bir kaç aylıkken annesi öldürülür, babası yaralı bir şekilde oğlunu kurtarabilir ve onu bir ormancıya emanet eder. Ormancı da bebek kendisine ait olmadığından ona bir ad vermez. Kara, gür saçlarından dolayı ona 'Karaoğlan' diye hitap eder.

'Karaoğlan', atletik, deli-dolu, gözü pek ve mert bir Uygur gencidir. Bir kahramanda bulunması gereken tüm özelliklere sahiptir. Göçebedir ve bir yerde uzun süre kalmaz. Çin'den Hindistan'a, Bizans'tan Altaylara kadar nerede Türk düşmanı varsa orada biter.

Dönem, Türk sinemasının yükselişe geçtiği dönemdi.

Suat Yalaz, 'Karaoğlan'ın gördüğü ilgiyi beyazperdeye yansıtmaya karar verdi.

'Karaoğlan'ı canlandıracak kişiyi bulmak için de bir kampanya dahilinde yarışma düzenledi.

Ankara'da yaşayan tiyatro oyuncusu Kartal Tibet'te karar kılmasından sonra 1965'te ilk 'Karaoğlan çekildi.

Filmin senaristi, yönetmeni ve yapımcısı Suat Yalaz.

Kartal Tibet'e başrollerde Tülin Engin, Reha Yurdakul ve 'Camoka' rolünde Danyal Topatan eşlik etti.

Gördüğü ilgi nedeniyle Suat Yalaz, seri haline getirdiği 'Karaoğlan' için 4 yılda 6 film çekti.

'Karaoğlan', izleyicinin kahramanı haline gelince yan ürün olarak Suat Yusuf, "Karaoğlan'ın Kardeşi İntikam Fedaisi" adında bir film çekti.

Suat Yusuf, başrolü Kartal Tibet ile aynı soyadı paylaşan Tarık Tibet'e verdi.

Suat Yalaz, "Karaoğlan'ın Kardeşi İntikam Fedaisi"nin çekilmesine kızıp başka 'Karaoğlan çekmeyince devreye Mehmet Aslan girdi.

Mehmet Aslan, 1972'de senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı "Karaoğlan Geliyor: Cengizhan'ın Fedaisi"ni çekti.

Başrol yine Kartal Tibet'ti.

Ne var ki bu film, öncekileri gördüğü ilgiyi görmeyince devamı gelmedi.

2013'te Erol Avcı, 'Karaoğlan'ı yeniden gündeme getirdi.

Senaryoyu; Suat Yalaz, Melek Öztürk ve filmin yönetmeni de olan Kudret Sabancı yazdı.

Oldukça yüksek bütçeyle çekilen 'Karaoğlan'da başrolleri Volkan Keskin ile Müge Boz paylaştı.

Ne var ki 134.306 kişi tarafından izlenmesiyle beklenen ilgiyi görmemesi hayal kırıklığı yaratınca planlanan devam filmi çekilmedi.

Karaoğlan Altaydan Gelen Yiğit (1965)

Karaoğlan Baybora'nın Oğlu (1966)

Karaoğlan Camoka'nın İntikamı (1966)

Karaoğlan Bizanslı Zorba (1967)

Karaoğlan Yeşil Ejderha (1967)

Karaoğlan Samara Şeyhin Kızı (1969)

Karağoğlan'ın Kardeşi İntikam Fedaisi (1969)

Karaoğlan Geliyor: Cengizhan'ın Fedaisi (1972)

Karaoğlan (2013)

'Karaoğlan' dışında başka eserlere de imza atan Suat Yalaz, 2 Mart 202'de 88 yaşında vefat etti.

SUAT YALAZ'IN KİTAPLARI

* Çerkez Ethem

* Sarı Büyü

* Atatürk'e Suikastlar

* Atatürk'e Suikastlar ve İstiklal Mahkemeleri

* Anton und der kleine Vampir

* Son Osmanlı Yandım Ali: Kanal Seferi