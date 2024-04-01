Manisa'da hafif ticari araç, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hafif ticari aracın, sabun yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada; aynı aileden Nadi Çekin (68), Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin'in (30) hayatını kaybetti, A.A.Ç. (3) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Salihli’den Kula yönüne giden Nadi Çekin (68) yönetimindeki hafif ticari aracın aynı yönde seyir halinde olan Mustafa A. (25) yönetimindeki sabun yüklü TIR'a arkadan çarptı.

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İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ticari araç sürücüsü Nadi Çekin ile yolcu konumunda bulunan Alime Çekin ve Halime Yıldız Çekin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.