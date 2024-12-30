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        Karne yerine 'gelişim raporu' uygulaması geliyor

        Milli Eğitim Bakanlığı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' (TYMM) kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren 'gelişim raporu' uygulamasına geçecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:02 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:02
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        Karne yerine 'gelişim raporu' uygulaması geliyor
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        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TYMM kapsamında güncellenen öğretim programları, 'beceri' temelli bir yapı üzerine şekillendi.

        Bu yapı; alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri gibi birçok bileşeni içeriyor. 'Beceri temelli' yeni müfredatla 'sonuç odaklı ölçme' yerine 'süreç odaklı ölçmeye' de geçiş yapıldı. Yeni müfredat doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında da 'süreç odaklı ölçme' kapsamında 'bütüncül eğitim yaklaşımı' benimsendi.

        "GELİŞİM RAPORU" UYGULAMASI

        Böylece, derslere yönelik sonuç hakkında bilgi veren ancak öğrencilerin süreç içindeki gelişimlerine dair bilgileri içermeyen karne uygulaması yerine, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı ilkokul birinci sınıflarda, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren 'gelişim raporu' uygulamasına geçildi.

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        Bu çerçevede ilkokul birinci sınıf öğrencilerine, sonuç odaklı karne yerine öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal ve fiziksel açıdan bir bütün olarak gören 'bütüncül eğitim yaklaşımı' doğrultusunda hazırlanan 'gelişim raporları' verilecek. Karne yerine hazırlanacak bu raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan sosyal-duygusal beceriler de gelişim raporlarına yansıtılacak.

        VELİLERE SOMUT ÖNERİLER SUNULACAK

        Böylece velilere, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerinde dikkate aldığı gelişimsel ölçütler ile çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler sunulacak. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek.

        Ayrıca 'e-Okul' üzerinden velilerin de erişimine açılacak. Gelişim raporları için uygulama ekranları, sade ve anlaşılır şekilde kurgulandı. Bu raporların hazırlık sürecinde, beceri temelli öğretim programlarına sahip ülkelerin eğitim sistemlerine dair uygulamalar incelendi. Ardından öğretim programlarının güncellenmesinde görev alan akademisyenler ve öğretmenlerle toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda, öğretme ve öğrenme sürecinin ayrıntılı değerlendirilebilmesi için rubrikler ve dereceli puanlama anahtarları hazırlandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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