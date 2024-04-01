İki ünlü artık belediye başkanı
2024 yerel seçimlerinde aday olan 8 ünlü arasında Erdal Beşikçioğlu; Ankara - Etimesgut, Lal Denizli ise İzmir - Çeşme'nin belediye başkanı seçildi. Beşikçioğlu, oyunculuk - yönetmenlik kariyerine ara verirken Denizli, siyasi kariyerine belediye başkanı olarak devam edecek. Erdal Beşikçioğlu'nun rolleri gerçek oldu
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2024 yerel seçimlerinde ünlü isimler de belediye başkanlığına aday oldu.
Belediye başkanlığına aday olan 8 ünlü arasından, Erdal Beşikçioğlu; Ankara Etimesgut'un, Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ise İzmir Çeşme'nin belediye başkanı seçildi.
Bugüne kadar sinema filmleri ve dizilerinin çoğunda polisten, valiye kadar birçok kamu görevlisini canlandıran Erdal Beşikçioğlu, bu kez gerçek hayatta belediye başkanı oldu.
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Lal Denizli; % 53.74 oyla, Erdal Beşikçioğlu ise; % 56.58 oyla belediye başkanı oldu.
Bu seçimlerde; ünlülerin belediye başkan adaylığı başarısı yüzde 25 oldu.
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ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
1970'te Ankara'da doğdu.
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki eğitimini 1993'te tamamladı. Aynı yıl, Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı.
• TV Dizisi... 17
• Sinema Filmi... 16
• Dijital platform Çalışması... 3
• Tiyatro oyunu (Oyuncu)... 27
• Tiyatro oyunu (Yönetmen)... 17
ÖDÜLLERİ
• Antalya Film Festivali 'En İyi Erkek Oyuncu' … Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm.
• Baykal Saran Tiyatro Ödülü 'En İyi Erkek Oyuncu'... Bir Delinin Hatıra Defteri
• Antalya Televizyon Ödülleri... Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
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Lal Denizli ile babası Mustafa Denizli
LAL DENİZLİ
1991'de İstanbul'da doğdu.
Lycee Françaiş Pierre Loti D’İstanbul'dan mezun oldu. Bilgi Üniversitesi'nde siyaset bilimi lisansı ve hukuk yan dalıyla lisans eğitimini tamamlayıp aynı üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisansına devam etti. Siyasi kariyeri ise; Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli kademelerde görev alarak başladı. Partide gençlik kollarından seçim saha koordinasyon alanlarına kadar birçok görevde yer aldı.
Lal Denizli, şu açıklamayı yaptı; Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım.
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Peki önceki yıllarda ünlülerin belediye başkanlığı adaylığında başarısı ne oldu?
Önceki yıllarda belediye başkanlığına aday olan ünlülerin başarı oranına bakacak olursak seçmenlerin ünlü isimlerin belediye başkanlığına pek de sıcak bakmadığı görülüyor.
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• FATMA GİRİK (ŞİŞLİ)
1989… Seçildi.
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- 7
• ZÜLFÜ LİVANELİ (SHP / İSTANBUL)
1994… Seçilemedi.
Recep Tayyip Erdoğan seçildi. (RP)
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• BARIŞ MANÇO (DYP / KADIKÖY)
1994… Seçilemedi.
Selami Öztürk seçildi. (SHP)
- 9
• HALİL ERGÜN (DYP / BEYOĞLU)
1994 ve 1999… Seçilemedi.
1994'te Nusret Bayraktar (RP), 1999'da Kadir Topbaş seçildi. (RP)
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TUNCER NECMİOĞLU (İP / BEYOĞLU)
1999... Seçilemedi.
Kadir Topbaş seçildi. (RP)
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• MENDERES SAMANCILAR (ÖDP / ADANA)
1999… Seçilemedi.
Aytaç Durak seçildi. (ANAP)
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• LEVENT KIRCA (DSP / ÜSKÜDAR)
2009… Seçilemedi.
Mustafa Kara seçildi. (AK Parti)
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- 13
• ARİF SAĞ (CHP / SANCAKTAPE)
2009… Seçilemedi.
İsmail Erdem seçildi. (AK Parti)
- 14
MERAK KONRAT (GP / ŞİŞLİ)
2004... Seçilemedi.
Mustafa Sarıgül seçildi. (CHP)
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BORA GENCER (DYP - BAHÇŞEHİR)
2004... Seçilemedi
Kemal Aydın seçildi. (ANAP)
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• FERHAT TUNÇ (SHP / KIRAÇ)
2004… Seçilemedi.
Hamit Öncü seçildi. (AK PARTİ)
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• GÜVEN HOKNA (DSP / ÜSKÜDAR)
2019… Seçilemedi.
Hilmi Türkmen seçildi. (AK Parti)
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• ALTAN GÜNBAY (DSP / BAHÇEŞEHİR)
2004… Seçilemedi.
Kemal Aydın seçildi. (ANAP)
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• EMRE KINAY (İYİ Parti / KADIKÖY)
2019… Seçilemedi.
Şerdil Dara Odabaşı seçildi. (CHP)