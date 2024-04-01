Lal Denizli ile babası Mustafa Denizli

LAL DENİZLİ

1991'de İstanbul'da doğdu.

Lycee Françaiş Pierre Loti D’İstanbul'dan mezun oldu. Bilgi Üniversitesi'nde siyaset bilimi lisansı ve hukuk yan dalıyla lisans eğitimini tamamlayıp aynı üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisansına devam etti. Siyasi kariyeri ise; Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli kademelerde görev alarak başladı. Partide gençlik kollarından seçim saha koordinasyon alanlarına kadar birçok görevde yer aldı.

Lal Denizli, şu açıklamayı yaptı; Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım.