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Yurt genelinde kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

AÇILAN SANDIK: % 99.8 Saat 19.18'da yayın yasağının kalkmasının ardından 30'u büyükşehir olmak üzere 81 ilde, açılan yüzde 99.8 sandık sonucuna göre de kazanan partiler ve adaylar şöyle oldu: ADANA: Adana'da, CHP adayı Zeydan Karalar yüzde 46.5, AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 37.4 oy aldı. Karalar seçimi ilk sırada tamamladı. ADIYAMAN: Adıyaman'da, CHP adayı Abdurrahman Tutdere oyların yüzde 49.7'sini, AK Parti adayı Ziya Polat yüzde 27.4'ünü aldı. Seçimi Tutdere kazandı. REKLAM AFYONKARAHİSAR: Afyonkarahisar'da, CHP adayı Burcu Köksal yüzde 50.7, AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay yüzde 31.8 oy aldı. Seçimi Köksal önde tamamladı. AĞRI: Ağrı'da DEM Parti adayı Hazal Aras yüzde 51.0, AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın yüzde 33.7 oy aldı. Seçimi Aras önde tamamladı. AKSARAY: Aksaray'da AK Parti adayı Evren Dinçer yüzde 36.8, MHP adayı İrfan Çıtak yüzde 28.7 oy aldı. Seçimi Dinçer kazandı. AMASYA: Amasya'da CHP adayı Turgay Sevindi yüzde 42.8, AK Parti adayı Mehmet Uyanık yüzde 28.9 oy aldı. Seçimi Sevindi kazandı. ANTALYA: Antalya'da CHP adayı Muhittin Böcek yüzde 48.6, AK Parti adayı Hakan Tütüncü yüzde 40 oy aldı. Seçimi Böcek kazandı. ARDAHAN: Ardahan'da CHP adayı Faruk Demir yüzde 45, AK Parti adayı Yunus Baydar yüzde 43.5 oy aldı. Seçimi Demir kazandı. REKLAM ARTVİN: Artvin'de CHP adayı Bilgehan Erdem yüzde 45.2, AK Parti adayı Mehmet Kocetepe yüzde 43.3 oy aldı. Seçimi Erdem kazandı. AYDIN: Aydın'da CHP adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 50.5, AK Parti adayı Mustafa Savaş yüzde 36.7 oy aldı. Seçimi Çerçioğlu kazandı. BALIKESİR: Balıkesir'de CHP adayı Ahmet Akın yüzde 51.1, AK Parti adayı Yücel Yılmaz yüzde 40.5 oy aldı. Seçimi Akın kazandı. BARTIN: Bartın'da CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya yüzde 51.2, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu yüzde 36.6 oy aldı. Seçimi Yalçınkaya kazandı. BATMAN: Batman'da DEM Parti adayı Gülüstan Sönük yüzde 64.5, HÜDAPAR adayı Serkan Ramanlı yüzde 15.6 oy aldı. Seçimi Sönük kazandı. BAYBURT: Bayburt'ta AK Parti adayı Mete Memiş yüzde 39.1, MHP adayı Hükmü Pekmezci yüzde 37.9 oy aldı. Memiş seçimi kazandı. REKLAM BİLECİK: Bilecik'te CHP adayı Melek Mızrak Subaşı yüzde 48.8, AK Parti adayı Mustafa Yaman yüzde 34.5 oy aldı. Seçimi Subaşı kazandı. BİNGÖL: Bingöl'de AK Parti adayı Erdal Arıkan yüzde 33.6, DEM Parti adayı Aydın Bürçün yüzde 25.8 oy aldı. Seçimi Arıkan kazandı. BİTLİS: Bitlis'te AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay yüzde 38.2, DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş yüzde 37.3 oy aldı. Seçimi Tanğlay kazandı. BOLU: Bolu'da CHP adayı Tanju Özcan yüzde 52.7, AK Parti adayı Muhammed Emin Demirkol yüzde 28.8 oy aldı. Seçimi Özcan kazandı. BURDUR: Burdur'da CHP adayı Ali Orkun Ercengiz yüzde 46.2, AK Parti adayı Mehmet Şimşek yüzde 42.9 oy aldı. Seçimi Ercengiz kazandı. BURSA: Bursa'da CHP adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.6, AK Parti adayı Alinur Aktaş yüzde 38.3 oy aldı. Seçimi Bozbey kazandı. ÇANAKKALE: REKLAM Çanakkale'de CHP adayı Muharrem Erkek yüzde 39.7, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt yüzde 36.8 oy aldı. Seçimi Erkek kazandı. ÇANKIRI: Çankırı'da MHP adayı İsmail Hakkı Esen yüzde 59.8, AK Parti adayı Hüseyin Filiz yüzde 31.2 oy aldı. Seçimi Esen kazandı. ÇORUM: Çorum'da AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın yüzde 40.5, CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu yüzde 36.9 oy aldı. Seçimi Aşgın kazandı. DENİZLİ: Denizli'de CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 48, AK Parti adayı Osman Zolan yüzde 38.8 oy aldı. Seçimi Çavuşoğlu kazandı. DİYARBAKIR: Diyarbakır'da DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 64, AK Parti adayı Mehmet Halis Bilden yüzde 16.8 oy aldı. Seçimi Küçük kazandı. DÜZCE: Düzce'de AK Parti adayı Faruk Özlü yüzde 40.2, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu yüzde 29.7 oy aldı. Seçimi Özlü kazandı. EDİRNE: REKLAM Edirne'de CHP adayı Filiz Gencan Akın yüzde 46.6, AK Parti adayı Belgin İba yüzde 42.4 oy aldı. Seçimi Akın kazandı. ELAZIĞ: Elazığ'da AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları yüzde 38.1, Yeniden Refah Partisi adayı Faruk Septioğlu yüzde 21.1 oy aldı. Seçimi Şerifoğulları kazandı. ERZİNCAN: Erzincan'da MHP adayı Bekir Aksun yüzde 40.4, Bağımsız aday Yüksel Çakır yüzde 29.2 oy aldı. Seçimi Aksun kazandı. ERZURUM: Erzurum'da AK Parti adayı Mehmet Sekmen yüzde 50.3, İYİ Parti adayı Fatma Canan Uçar yüzde 22.2 oy aldı. Seçimi Sekmen kazandı. ESKİŞEHİR: Eskişehir'de CHP adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51, AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu yüzde 37.8 oy aldı. Seçimi Ünlüce kazandı. GAZİANTEP: Gaziantep'te AK Parti adayı Fatma Şahin yüzde 38.8, CHP adayı Muzaffer Ertürk yüzde 28.1 oy aldı. Seçimi Şahin kazandı. GİRESUN: Giresun'da CHP adayı Fuat Köse yüzde 54.5, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu yüzde 37.6 oy aldı. Seçimi Köse kazandı. REKLAM GÜMÜŞHANE: Gümüşhane'de MHP adayı Vedat Soner Başer yüzde 41.6, AK Parti adayı Ercan Çimen yüzde 38.2 oy aldı. Seçimi Başer kazandı. HAKKARİ: Hakkari'de DEM Parti adayı Mehmet Sıddık Akış yüzde 48.9, AK Parti adayı İsmet Ölmez yüzde 46.5 oy aldı. Seçimi Akış kazandı. HATAY: Hatay'da AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.4, CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 43.9 oy aldı. Seçimi Öntürk kazandı. IĞDIR: Iğdır'da DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş yüzde 46.7, AK Parti adayı Ülkü Öcal yüzde 42.2 oy aldı. Seçimi Güneş kazandı. ISPARTA: Isparta'da AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen yüzde 41.9, CHP adayı Atakan Yazgan yüzde 21.1 oy aldı. Seçimi Başdeğirmen kazandı. KAHRAMANMARAŞ: Kahramanmaraş'ta AK Parti adayı Fırat Görgel yüzde 42.4, Yeniden Refah Partisi adayı Muhammed Aydoğar yüzde 33.4 oy aldı. Seçimi Görgel kazandı. KARABÜK: Karabük'te AK Parti adayı Özkan Çetinkaya yüzde 33.9, MHP adayı Rafet Vergili yüzde 26.4 oy aldı. Seçimi Çetinkaya kazandı. REKLAM KARAMAN: Karaman'da MHP adayı Savaş Kalaycı yüzde 49.1, AK Parti adayı Mevlüt Akgün yüzde 24 oy aldı. Seçimi Kalaycı kazandı. KARS: Kars'ta MHP adayı Ötüken Senger yüzde 36.2, DEM Parti adayı Kenan Karahancı yüzde 28.9 oy aldı. Seçimi Senger kazandı. KASTAMONU: Kastamonu'da CHP adayı Hasan Baltacı yüzde 49.6, AK Parti adayı Tahsin Babaş yüzde 36.6 oy aldı. Seçimi Baltacı kazandı. KAYSERİ: Kayseri'de AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç yüzde 38.6, Yeniden Refah Partisi adayı Abdullah Özkırış yüzde 19.7 oy aldı. Seçimi Büyükkılıç kazandı. KIRIKKALE: Kırıkkale'de CHP adayı Ahmet Önal yüzde 49.9, AK Parti adayı Mehmet Saygılı yüzde 23.1 oy aldı. Seçimi Önal kazandı. KIRKLARELİ: Kırklareli'nde MHP adayı Derya Bulut yüzde 44.3, CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu yüzde 43.4 oy aldı. Seçimi Bulut kazandı. REKLAM KIRŞEHİR: Kırşehir'de CHP adayı Selahattin Ekicioğlu yüzde 52.8, AK Parti adayı Osman Arslan yüzde 37.4 oy aldı. Seçimi Ekicioğlu kazandı. KİLİS: Kilis'te CHP adayı Hakan Bilecen yüzde 41.9, AK Parti adayı Reşit Polat yüzde 27.2 oy aldı. Seçimi Bilecen kazandı. KOCAELİ: Kocaeli'nde AK Parti adayı Tahir Büyükakın yüzde 45.8, CHP adayı Atasoy Bilgin yüzde 28.9 oy aldı. Seçimi Büyükakın kazandı. KONYA: Konya'da AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay yüzde 49.4, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Köseoğlu yüzde 23.44 oy aldı. Seçimi Altay kazandı. KÜTAHYA: Kütahya'da CHP adayı Eyüp Kahveci yüzde 29.6, MHP adayı Alim Işık yüzde 29.1 oy aldı. Seçimi Kahveci kazandı. MALATYA: Malatya'da AK Parti adayı Sami Er yüzde 48.9, CHP adayı Veli Ağbaba yüzde 37.2 oy aldı. Seçimi Er kazandı. MANİSA: Manisa'da CHP adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.2, MHP adayı Cengiz Ergün yüzde 29.7 oy aldı. Seçimi Zeyrek kazandı. REKLAM MARDİN: Mardin'de DEM Parti adayı Ahmet Türk yüzde 57.4, AK Parti adayı Abdullah Erin yüzde 27.7 oy aldı. Seçimi Türk kazandı. MERSİN: Mersin'de CHP adayı Vahap Seçer yüzde 59.5, MHP adayı Serdar Soydan yüzde 31 oy aldı. Seçimi Seçer kazandı. MUĞLA: Muğla'da CHP adayı Ahmet Aras yüzde 54.9, AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın yüzde 32.7 oy aldı. Seçimi Aras kazandı. MUŞ: Muş'ta DEM Parti adayı Sırrı Söylemez yüzde 42.7, AK Parti adayı Feyat Asya yüzde 25.1 oy aldı. Seçimi Söylemez kazandı. NEVŞEHİR: Nevşehir'de İYİ Parti adayı Rasim Arı yüzde 52, AK Parti adayı Mehmet Savran yüzde 34.5 oy aldı. Seçimi Arı kazandı. ORDU: Ordu'da AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.5 oy aldı. Seçimi Güler kazandı. OSMANİYE: Osmaniye'de MHP adayı İbrahim Çenet yüzde 39.7, İYİ Parti adayı Alpaslan Koca yüzde 23.7 oy aldı. Seçimi Çenet kazandı. REKLAM RİZE: Rize'de AK Parti adayı Rahmi Metin yüzde 54.7, Yeniden Refah Partisi adayı Cemil Çolak yüzde 17.7 oy aldı. Seçimi Metin kazandı. SAKARYA: Sakarya'da AK Parti adayı Yusuf Alemdar yüzde 47.1, CHP adayı Azize Çeroğlu yüzde 16.4 oy aldı. Seçimi Alemdar kazandı. SAMSUN: Samsun'da AK Parti adayı Halit Doğan yüzde 42.1, CHP adayı Cevat Öncü yüzde 27 oy aldı. Seçimi Doğan kazandı. SİİRT: Siirt'te DEM Parti adayı Sofya Alağaş yüzde 49.3, AK Parti adayı Ekrem Olğaç yüzde 37.1 oy aldı. Seçimi Alağaş kazandı. ŞANLIURFA: Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38.8, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 33.6 oy aldı. Seçimi Gülpınar kazandı. ŞIRNAK: Şırnak'ta AK Parti adayı Mehmet Yarka yüzde 47.5, DEM Parti adayı Turan Saltan yüzde 41 oy aldı. Seçimi Yarka kazandı. REKLAM TEKİRDAĞ: Tekirdağ'da CHP adayı Canan Yüceer yüzde 50.1, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel yüzde 35.5 oy aldı. Seçimi Yüceer kazandı. TOKAT: Tokat'ta MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yüzde 54.8, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu yüzde 30.1 oy aldı. Seçimi Yazıcıoğlu kazandı. TRABZON: Trabzon'da AK Parti adayı Ahmet Metin Genç yüzde 51.4, CHP adayı Hasan Süha Saral yüzde 28.4 oy aldı. Seçimi Genç kazandı. TUNCELİ: Tunceli'de DEM Parti adayı Cevdet Konak yüzde 40.2, CHP adayı Ali Mustafa Çelik yüzde 33.3 oy aldı. Seçimi Konak kazandı. UŞAK: Uşak'ta CHP adayı Özkan Yalım yüzde 40.8, AK Parti adayı Mehmet Çakın yüzde 24.3 oy aldı. Seçimi Yalım kazandı. VAN: Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yüzde 55.4, AK Parti adayı Abdulahat Arvas yüzde 27.1 oy aldı. Seçimi Zeydan kazandı. REKLAM YALOVA: Yalova'da CHP adayı Mehmet Gürel yüzde 46.3, AK Parti adayı Mustafa Tutuk yüzde 40.3 oy aldı. Seçimi Gürel kazandı. YOZGAT: Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan yüzde 36.3, MHP adayı Ömer Açıkel yüzde 29.7 oy aldı. Seçimi Arslan kazandı. ZONGULDAK: Zonguldak'ta CHP adayı Tahsin Erdem yüzde 54.5, AK Parti adayı Ömer Selim Alan yüzde 37.6 oy aldı. Seçimi Erdem kazandı. 30 büyükşehirde son durum! Haberi Görüntüle