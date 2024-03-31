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Yurt genelinde kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

30 BÜYÜKŞEHİRDE SONUÇLAR Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verdi. İşte saat: 19.18 itibariyle yayın yasağının kalkmasının ardından 30 büyükşehirde sandıktan çıkan sonuçlar... REKLAM

ANKARA Başkent'te; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok arasında seçim yarışı dikkat çekti. Mansur Yavaş yüzde 55.05, Turgut Altınok 37.33. İSTANBUL Mega kent İstanbul'da ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum arasındaki seçim yarışında son durum şöyle: Ekrem İmamoğlu yüzde 49.51, Murat Kurum yüzde 42.08. İZMİR CHP İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay ile Cumhur İttifakı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ arasındaki yarışta, Cemil Tugay önde görünüyor. Cemil Tugay yüzde 47.24, Hamza Dağ yüzde 37.85.

ADANA Adana'da, Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar ile AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olan Yüreğir eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir arasında seçim yarışı yaşandı. Zeydan Karalar yüzde 50.42, Fatih Menmet Kocaispir yüzde 40.07. ANTALYA Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek ile Cumhur İttifakı adayı, Kepez İlçe Belediye Başkanı Hakan Tütüncü arasında seçim yarışı gerçekleşti. Muhittin Böcek yüzde 46.25, Hakan Tütüncü yüzde 42.98. AYDIN Aydın'da ise mevcut belediye başkanı ve CHP adayı Özlem Çerçioğlu ile Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Mustafa Savaş arasında seçim yarışı yaşandı. Özlem Çerçioğlu yüzde 51.92, Mustafa Savaş yüzde 38.36.

BALIKESİR Balıkesir'de mevcut belediye başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Yücel Yılmaz ile CHP adayı MYK Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın öne çıkan isimler oldu. Ahmet Akın yüzde 48.80, Yücel Yılmaz yüzde 42.05. BURSA Bursa'da, mevcut belediye başkanı, Cumhur İttifakı ve AK Parti adayı Alinur Aktaş ile CHP adayı Mustafa Bozbey arasındaki seçim yarışı öne çıktı. Mustafa Bozbey yüzde 44.07, Alinur Aktaş yüzde 40.82. DENİZLİ Denizli'de, mevcut belediye başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Osman Zolan ile CHP'nin adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu isimleri seçim yarışında öne çıktı. Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 44.32, Osman Zolan yüzde 40.33.

DİYARBAKIR Diyarbakır'daki seçim yarışmasında AK Parti adayı Mehmet Halis Bilden ile DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun arasında yarış yaşandı. Ayşe Serra Bucak Küçük yüzde 62.08, Mehmet Halis Bilden yüzde 17.27. ERZURUM Erzurum'daki yerel seçim yarışmasında mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı ile AK Parti'nin adayı olan Mehmet Sekmen, yarışı uzak ara önde götürüyor. Mehmet Sekmen yüzde 49.87, İYİ Parti adayı Fatma Canan Uçar yüzde 21.03. ESKİŞEHİR Eskişehir'de belediye başkanlığı görevini bırakan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in ardından CHP, Ayşe Ünlüce'yi büyükşehir adayı olarak belirledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı ise AK Parti Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu oldu. Ayşe Ünlüce yüzde 42.94, İdris Nebi Hatipoğlu yüzde 42.86.

GAZİANTEP Gaziantep'te mevcut belediye başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Fatma Şahin ile CHP adayı Dr. Muzaffer Ertürk seçim yarışında öne çıktı. Fatma Şahin yüzde 37.32, Muzaffer Ertürk yüzde 30.62. HATAY Hatay'da, seçim yarışı, mevcut belediye başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş ile AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk arasında geçti. Mehmet Öntürk yüzde 45.93, Lütfü Savaş yüzde 38.08. KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta, büyükşehir belediye başkanlığı yarışı AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Fırat Görgel ile Yeniden Refah Partisi adayı Muhammed Aydoğar'ın yarışı öne çıktı. Fırat Görgel yüzde 41.14, Muhammed Aydoğar yüzde 29.09. KAYSERİ Kayseri'de, mevcut belediye başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı olan Memduh Büyükkılıç, seçim yarışında uzak ara önde. Memduh Büyükkılıç yüzde 40.95, Yeniden Refah Partisi adayı Abdullah Özkırış yüzde 17.89.

KOCAELİ Kocaeli'nde, mevcut büyükşehir belediye başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile CHP adayı Atasoy Bilgin arasında seçim yarışı yaşandı. Tahir Büyükakın yüzde 46.75, Atasoy Bilgin yüzde 31.33. KONYA Konya'da mevcut belediye başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Uğur İbrahim Altay, seçim yarışını uzak ara önde götürüyor. Uğur İbrahim Altay yüzde 46.85, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Köseoğlu yüzde 20.04. MALATYA Malatya'da, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Sami Er ile CHP adayı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında seçim yarışı yaşanıyor. Sami Er yüzde 48.53, Veli Ağbaba yüzde 37.84. MANİSA Manisa'da, mevcut belediye başkanı, MHP ve Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün ile CHP adayı Ferdi Zeyrek arasında seçim yarışı öne çıktı. Ferdi Zeyrek yüzde 54.78, Cengiz Ergün yüzde 32.30.

MARDİN Mardin'de, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Abdullah Erin ile DEM Parti Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayları Ahmet Türk ve Devrim Demir arasında yarış yaşandı. Ahmet Türk yüzde 54.33, Abdullah Erin yüzde 30.09. MERSİN Mersin'de, mevcut belediye başkanı, CHP adayı Vahap Seçer ile MHP ve Cumhur İttifakı büyükşehir belediye başkanı adayı Serdar Soydan'ın isimleri öne çıktı. Vahap Seçer yüzde 59.40, Serdar Soydan yüzde 29.32. MUĞLA Muğla'da, Dr. Osman Gürün'ün ardından CHP büyükşehir belediye başkanı adayı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Aras ile AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Prof. Dr. Aydın Ağan Ayaydın arasında seçim yarışı var. Ahmet Aras yüzde 57.15, Aydın Ağan Ayaydın yüzde 31.89.

ORDU Ordu'da mevcut belediye başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olan Dr. Mehmet Hilmi Güler ile İYİ Parti adayı Enver Yılmaz öne çıkan isimler oldu. Mehmet Hilmi Güler yüzde 40.57, Enver Yılmaz yüzde 38.13. SAKARYA Sakarya'da, Ekrem Yüce'nin ardından AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Yusuf Alemdar, İYİ Parti adayı Selçuk Kılıçarslan, CHP adayı Azize Çeroğlu öne çıkan adaylardı. Yusuf Alemdar yüzde 48.22, Azize Çeroğlu yüzde 17.87. SAMSUN Samsun'da, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Halit Doğan, CHP adayı Cevat Öncü, İYİ Parti adayı ise İmren Nilay Tüfekci'ydi. Halit Doğan yüzde 39.60, Cevat Öncü yüzde 28.93.

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da mevcut belediye başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar ve DEM Parti eşbaşkan adayları Gülşen Özer ile Celalettin Erkmen'in isimleri seçimde öne çıktı. Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 36.38, Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 35.59. TEKİRDAĞ Tekirdağ'da büyükşehir belediyesi için CHP Candan Yüceer, AK Parti ve Cumhur İttifakı Cüneyt Yüksel, İYİ Parti ise Mehmet İlker Atasever ile yarışa girdi. Candan Yüceer yüzde 48.74, Cüneyt Yüksel yüzde 37.16.

TRABZON Trabzon'da AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı Ahmet Metin Genç, İYİ Parti adayı Muhammet Erkan ve CHP adayı Hasan Süha Saral seçim yarışmasında öne çıktılar. Ahmet Metin Genç yüzde 49.79, Hasan Süha Saral yüzde 30.73. VAN Van'da, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Abdulahat Arvas ile DEM Parti Eşbaşkan adayları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal isimleri öne çıktı. Abdullah Zeydan yüzde 55.27, Abdulahat Arvas yüzde 27.50.