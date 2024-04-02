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        Haberler Dünya İsrail uluslararası yardım kuruluşuna ait araca saldırı düzenledi: Batı uyruklu 4 çalışan öldü

        İsrail uluslararası yardım kuruluşuna ait araca saldırı düzenledi: Batı uyruklu 4 çalışan öldü

        İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 01:51 Güncelleme: 02.04.2024 - 01:56
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        İsrail yardım kuruluşuna ait araca saldırdı
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        İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti.

        Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı. Saldırıda ABD merkezli World Central Kitchen'da (WCK) gönüllü çalışan yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.

        Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırısında Birleşik Krallık, Polonya ve Avustralya'dan birer kişi ile birisinin kimliği henüz belirlenemeyen 4 yabancı uyruklunun öldüğü belirtildi.

        Öte yandan İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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