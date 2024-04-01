İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKRAR CHP’YE EMANET

İstanbul ve Ankara’nın ardından en çok merak edilen yerlerden birisi de İzmir. 2004 yılından beri CHP’li isimlerin belediye başkanlığı yaptığı İzmir’de 20 yıl sonra da gelenek bozulmadı ve Cemil Tugay belediye başkanı oldu. 2 milyon 726 bin 313 seçmenin 10 bin 697 sandıkta oy kullandığı İzmir’de katılım oranı yüzde 79 oldu. Sandıktan çıkan oyların yüzde 48,90'ını alan CHP adayı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. AK Parti’nin adayı Hamza Dağ’ın oy oranı ise 37,07 oldu.

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