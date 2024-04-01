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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yabancı ekonomistler seçim sonuçlarını nasıl yorumladı? - İş-Yaşam Haberleri

        Yabancı ekonomistler seçim sonuçlarını nasıl yorumladı?

        Türkiye yerel seçimlerde tercihini yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi 4 büyükşehirde daha öne geçerek 14 büyükşehiri kazandı. AK Parti ise 12 büyükşehiri önde tamamladı. Peki yerel seçim sonuçlarını yabancı ekonomistler nasıl yorumladı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:27
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        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
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        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

        Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 17 milyon 345 bin 876 oy ve yüzde 37,74 oy oranı ile birinci parti oldu. 16 milyon 313 bin 661 oy ve yüzde 35,49 oy oranı ile AK Parti ikinci parti oldu. Yeniden Refah Partisi 2 milyon 845 bin 553 oy ve yüzde 6,19 oy oranı ile üçüncü parti konumuna yerleşti. DEM Parti yüzde 5,68, MHP yüzde 4,98, İYİ Parti yüzde 3,77, Zafer Partisi yüzde 1,73, Saadet Partisi yüzde 1,09, HÜDA-Par yüzde 0,55, BBP 0,43, DEVA Partisi yüzde 0,33 oy oranına ulaştı.

        Peki yabancı ekonomistler seçim sonuçlarını nasıl yorumladı? Yabancı basında yer alan değerlendirmelere göre, enflasyonla mücadele seçimler sonrasında da devam edecek.

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        Bank of Singapore Döviz Stratejisti Moh Siong Sim seçimlere dair yaptığı değerlendirmede "Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerin ardından ortodoks para politikalarına dönüş yolunda kalıp kalmayacağını görmek isteyecek" yorumunu yaptı ve "Para biriminin daha da istikrar kazanması için ihtiyaç olması halinde devamının gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekecek" diye konuştu.

        BloombergHT'nin aktardığına göre danışmanlık şirketi Teneo Eşbaşkanı Wolfango Piccoli ise ekonomi politikasında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirtirken "Enflasyonu kontrol altına almak için kamu bütçesi disiplini ve yüksek faiz oranları gerektiğini düşünen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in programının riski, Erdoğan'ın 2024'ün ikinci yarısında asgari ücret ve emekli maaşlarını artırmamakta zorlanacak olması" dedi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAKİ EKONOMİ MESAJLARI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı masında ise "Geçen yıl bu zamanlar başlayan genel ve yerel seçim maratonunun bugün artık tamamlandığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son bir yıldır ülkemizi, milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterinin bugün itibarıyla kapanması bile büyük bir kazançtır. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Bu zamanı hep birlikte çok iyi değerlendirmemiz önemlidir. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz" diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomideki sıkıntıların giderilmesi başta olmak üzere ülkenin acil meselelerine daha fazla eğileceklerinin altını çizdi.

        Ekonomideki yol haritaları olan Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planı'nı bugüne kadar kararlılıkla uyguladıklarını belirten Erdoğan "Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. İş dünyamızdan bürokrasiye, esnafımızdan çiftçimize, tüccarımıza, işçimize, öğrencilerimize kadar herkes kendi asıl gündemine odaklanabilecekler" dedi.

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