Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor Cuadrado için devrede!
Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Juan Cuadrado için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Juan Cuadrado hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Calciomercato'da yer alan habere göre Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
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35 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılmak istediği aktarılan haberde, Türkiye'den gelen tekliflere sıcak bakabileceği ifade edildi.
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Cuadrado'ya Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgisi olduğunun altı çizildi.
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Bu sezon yaşadığı aşil sakatlığı sebebiyle yalnızca 9 resmi maça çıkan Juan Cuadrado bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da 116 kez giyen Cuadrado, 10 kez gol sevinci yaşadı.
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