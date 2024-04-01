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        Haberler Gündem Güncel Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak

        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının eşit çıktığı bir sandık için itiraz geldi, oylar yeniden sayılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 23:13 Güncelleme: 01.04.2024 - 23:27
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        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
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        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

        Fotoğraf: AA

        Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

        Fotoğraf: AA

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        BİR OY GEÇERLİ SAYILINCA İTİRAZ EDİLDİ

        Aygün, AA muhabirine, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi.

        Azizoğlu da yarın tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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