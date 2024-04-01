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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Netanyahu akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda

        İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Netanyahu akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda

        İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, saldırının ardından yaptığı açıklamada "İsrail sonuçlarına katlanacak" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.04.2024 - 22:27 Güncelleme: 01.04.2024 - 22:27
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        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
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        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Rıza Zahidi'nin İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Tel Aviv'e sert çıktı.

        Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la yaptığı telefon görüşmesinde saldırıyı kınadı.

        Saldırının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğin söyleyen İran Dışişleri Bakanı, "İsrail, eylemlerinin sonuçlarına katlanacak" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan Abdullahiyan, "Netanyahu, İsrail rejiminin Gazze'deki ardı ardına yaşadığı başarısızlıklar ve Siyonistlerin hedeflerine ulaşamaması nedeniyle akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda" dedi.

        Mikdad da saldırıyı kınadığını ve bunun Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi gibi diplomatik anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı, "Masumların ölümüne neden olan bu terör saldırısını şiddetli şeklinde kınıyoruz. Suriye, İran'ın yanında durmaya devam edecektir. İsrail'in bu saldırısı Gazze'de Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşta yaşadığı sefil başarısızlığın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

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        İSRAİL ALARM DURUMUNA GEÇTİ

        Tuğgeneral Zahidi'nin öldürülmesinin ardından İsrail'in, diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçtiği bildirildi.

        İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Zahidi'nin düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesiyle Tel Aviv yönetimi, diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçti.

        İsrail, Şam'a saldırdı
        İsrail, Şam'a saldırdı

        İsrail güvenlik makamlarının, İran'ın suikasta İsrail'in dünya genelindeki diplomatik misyonlarına saldırarak karşılık verebileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

        Suriye'de kendisine atfedilen diğer saldırılarda olduğu gibi Tel Aviv yönetimi Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

        ZAHİDİ HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

        İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına bugün düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Zahidi hayatını kaybetti.

        İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı İsrail'in düzenlediğini belirterek buna "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını dile getirdi.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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