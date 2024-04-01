Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri: Sıcak bakılmalı!

"YABANCI HAKEME SICAK BAKILMALI"

Yabancı hakemler için konuşan Hasan Arat, "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı. TFF, çok adaylı bir seçime gitmeli. Kurullar da seçimle gelmeli." dedi ve şu sözlerle devam etti: