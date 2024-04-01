İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri

MANİSA

Seçimlerden 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olarak çıkan CHP, tek partili dönemin bittiği 1946'dan bu yana kazanamadığı Manisa'da da önemli bir zafere imza attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da da seçmenin tercihi, 2019'a göre değişti. MHP'li Cengiz Ergün, bir önceki seçimlerde yüzde 52 ile belediye başkanı seçilmişti. Tekrar aday gösterilen Ergün'ün oy oranı yüzde 29'a geriledi. CHP'li Ferdi Zeybek ise yüzde 57 ile birinci sırada yer aldı.