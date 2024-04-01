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        Haberler Gündem 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024: Hangi şehirlerde kadın adaylar kazandı?

        31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024: Hangi şehirlerde kadın adaylar kazandı?

        Türkiye'de milyonlarca seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. Ülke genelinde heyecanla takip edilen seçimlerde, 11 ilde kadın adaylar kazandı. İstanbul'da 3 ilçede kadın belediye başkanı kazandı, başkentte ise bir kadın belediye başkanı kazandı

        Giriş: 01.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:38
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        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
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        Türkiye'de dün milyonlarca seçmen 5 yıl görev yapacak yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti, ülkenin dört bir yanında vatandaşlar, dün gece seçim sonuçlarına kilitlendi. Yerel seçimlerde, kazanan kadın belediye başkanlarının sayısı 2019'a oranla nasıl değişti? Hangi şehirleri kadın belediye başkanları yönetecek?

        Özlem Çerçioğlu
        Özlem Çerçioğlu

        2019 yerel seçimlerinde Yüksel Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, yerel seçim için başvuru yapan 8 bini aşkın belediye başkanı adayının yüzde 8,1'i kadındı. 2024 seçimlerinde ise Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin aktardığı verilere göre, yerel seçimler için başvuru yapan 15 bini aşkın belediye başkan adayının yüzde 11'i kadınlardan oluştu.

        2019 seçimlerinde Gaziantep, Aydın, Van ve Siirt'te kadın adaylar kazanmıştı. 2024 seçim sonuçlarına göre ise Türkiye'nin büyükşehirlerinden Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep ve Tekirdağ'ı 5 yıl kadın belediye başkanları yönetecek.

        Fatma Şahin
        Fatma Şahin

        5 büyükşehirdeki sonuçlar şöyle;

        Aydın: Özlem Çerçioğlu, CHP yüzde 50.53

        Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti yüzde 64,07

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        Eskişehir: Ayşe Ünlüce, CHP yüzde 51,02

        Gaziantep: Fatma Şahin, AK Parti yüzde 38,82

        Tekirdağ: Candan Yüceer, CHP yüzde 50,15

        Candan Yüceer
        Candan Yüceer

        Hangi şehirlerde kadın belediye başkanları kazandı?

        Ağrı: Hazal Aras, DEM Parti

        Afyonkarahisar: Burcu Köksal, CHP

        Batman: Gülüstan Sönük, DEM Parti

        Bilecik: Melek Mızrak Subaşı, CHP

        Edirne: Filiz Gencan Akın, CHP

        Siirt: Sofya Alağaş, Dem Parti

        İstanbul'da hangi ilçelerde kadın belediye başkanı kazandı?

        İstanbul'da milyonlarca seçmenin oy kullandığı bu seçimde sandıktan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. 39 ilçesi bulunan megakentte sadece üç ilçede kadın belediye başkanı seçildi

        Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, CHP yüzde 67,72

        Üsküdar: Sinem Dedetaş, CHP yüzde 49,92

        Maltepe: Esin Köymen, CHP yüzde 58,93

        Hangi ilde hangi aday kazandı?
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        Başkentte bir kadın başkan

        Seçim sonuçlarının merakla beklendiği başkent Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 60'ın üzerinde oy alarak 5 yıl daha Ankara'yı yönetmek üzere seçildi. 25 ilçesi bulunan Ankara'nın bir ilçesinde kadın belediye başkanı kazandı.

        Akyurt: Hilal Ayık, AK Parti yüzde 50,20

        Yerel seçimler dünya basınında
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        İzmir'de kadın belediye başkanları

        30 ilçesi bulunan İzmir'de 8 ilçede kadın belediye başkanları seçimi kazandı.

        Çeşme: Lal Denizli, CHP yüzde 53,74

        Foça: Saniye Fıçı, CHP yüzde 49,60

        Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay, CHP yüzde 46,26

        Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan, CHP yüzde 49,84

        Karşıyaka: Behice Yıldız Ünsal, CHP yüzde 64,12

        Kınık: Sema Bodur, CHP yüzde 55,74

        Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP yüzde 52,82

        Selçuk: Filiz Ceritoğlu, CHP yüzde 34,92

        Adana'da bir kadın belediye başkanı seçildi, Bursa'da hiç yok

        Türkiye'nin beş büyükşehrinden biri olan Adana'da sadece Seyhan'da kadın belediye başkanı seçildi. Seyhan'da CHP'nin adayı olan Oya Tekin yüzde 41,61 oyla kazandı.

        20 yılın ardından AK Parti'nin seçimi kaybettiği ve büyükşehir belediyesinin CHP'ye geçtiği Türkiye'nin beşinci büyük şehri Bursa'da hiçbir ilçede kadın belediye başkanı seçilmedi.

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        #yerel seçim sonuçları
        #kadın belediye başkanları
        #belediye başkanı
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