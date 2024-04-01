31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024: Hangi şehirlerde kadın adaylar kazandı?

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Türkiye'de dün milyonlarca seçmen 5 yıl görev yapacak yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti, ülkenin dört bir yanında vatandaşlar, dün gece seçim sonuçlarına kilitlendi. Yerel seçimlerde, kazanan kadın belediye başkanlarının sayısı 2019'a oranla nasıl değişti? Hangi şehirleri kadın belediye başkanları yönetecek?

Özlem Çerçioğlu

2019 yerel seçimlerinde Yüksel Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, yerel seçim için başvuru yapan 8 bini aşkın belediye başkanı adayının yüzde 8,1'i kadındı. 2024 seçimlerinde ise Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin aktardığı verilere göre, yerel seçimler için başvuru yapan 15 bini aşkın belediye başkan adayının yüzde 11'i kadınlardan oluştu.

2019 seçimlerinde Gaziantep, Aydın, Van ve Siirt'te kadın adaylar kazanmıştı. 2024 seçim sonuçlarına göre ise Türkiye'nin büyükşehirlerinden Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep ve Tekirdağ'ı 5 yıl kadın belediye başkanları yönetecek. Fatma Şahin 5 büyükşehirdeki sonuçlar şöyle; Aydın: Özlem Çerçioğlu, CHP yüzde 50.53 Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Parti yüzde 64,07

REKLAM Eskişehir: Ayşe Ünlüce, CHP yüzde 51,02 Gaziantep: Fatma Şahin, AK Parti yüzde 38,82 Tekirdağ: Candan Yüceer, CHP yüzde 50,15 Candan Yüceer Hangi şehirlerde kadın belediye başkanları kazandı? Ağrı: Hazal Aras, DEM Parti Afyonkarahisar: Burcu Köksal, CHP

Batman: Gülüstan Sönük, DEM Parti Bilecik: Melek Mızrak Subaşı, CHP Edirne: Filiz Gencan Akın, CHP Siirt: Sofya Alağaş, Dem Parti İstanbul'da hangi ilçelerde kadın belediye başkanı kazandı? İstanbul'da milyonlarca seçmenin oy kullandığı bu seçimde sandıktan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. 39 ilçesi bulunan megakentte sadece üç ilçede kadın belediye başkanı seçildi

Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, CHP yüzde 67,72 Üsküdar: Sinem Dedetaş, CHP yüzde 49,92 Maltepe: Esin Köymen, CHP yüzde 58,93 Hangi ilde hangi aday kazandı? Haberi Görüntüle Başkentte bir kadın başkan Seçim sonuçlarının merakla beklendiği başkent Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 60'ın üzerinde oy alarak 5 yıl daha Ankara'yı yönetmek üzere seçildi. 25 ilçesi bulunan Ankara'nın bir ilçesinde kadın belediye başkanı kazandı.

Akyurt: Hilal Ayık, AK Parti yüzde 50,20 Yerel seçimler dünya basınında Haberi Görüntüle İzmir'de kadın belediye başkanları 30 ilçesi bulunan İzmir'de 8 ilçede kadın belediye başkanları seçimi kazandı. Çeşme: Lal Denizli, CHP yüzde 53,74 Foça: Saniye Fıçı, CHP yüzde 49,60 Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay, CHP yüzde 46,26

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan, CHP yüzde 49,84 Karşıyaka: Behice Yıldız Ünsal, CHP yüzde 64,12 Kınık: Sema Bodur, CHP yüzde 55,74 Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP yüzde 52,82 Selçuk: Filiz Ceritoğlu, CHP yüzde 34,92

Adana'da bir kadın belediye başkanı seçildi, Bursa'da hiç yok Türkiye'nin beş büyükşehrinden biri olan Adana'da sadece Seyhan'da kadın belediye başkanı seçildi. Seyhan'da CHP'nin adayı olan Oya Tekin yüzde 41,61 oyla kazandı. 20 yılın ardından AK Parti'nin seçimi kaybettiği ve büyükşehir belediyesinin CHP'ye geçtiği Türkiye'nin beşinci büyük şehri Bursa'da hiçbir ilçede kadın belediye başkanı seçilmedi.