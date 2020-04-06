Habertürk'te bugünden itibaren başlayan yazı dizisinde Türk sinemasının seri filmlerinin ortaya çıkış hikâyelerini, hangi oyuncuların rol aldığını, izleyiciden ne kadar ilgi gördüklerini okuyacaksınız. Yazı dizisinin ilk bölümünde 'Dümbüllü', 'Edi ile Büdü' ve 'Cilalı İbo' bulunuyor

YAZI DİZİSİ 1

Seri filmler, izleyiciden gördükleri ilgi nedeniyle Türk sinemasında önemli bir konuma sahiptir.

Türk Tuluat Tiyatrosu'nun, orta oyunu geleneğinin büyük ustası İsmail Hakkı Dümbüllü'nün beyazperdeye yansıttığı 'Dümbüllü' filmleri, II. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde toparlanmaya çalışan Türk sinemasına önemli bir ivme kazandırdı.

* Dümbüllü Macera Peşinde (1948)

* Sihirli Define (1950)

* Dümbüllü Sporcu (1952)

* Dümbüllü Tarzan (1954)

İsmail Dümbüllü'nün seri filmlerinden biri de 'Nasreddin Hoca'dır.

* Nasreddin Hoca ve Timurlenk (1954)

* Nasreddin Hoca (1965)

* Nasreddin Hoca (1971)

'Dümbüllü'den sonra seri haline gelen bir diğer filmse Münir Özkul ve Vasfi Rıza Zobu'nun başrolünü paylaştığı 'Edi ile 'Büdü'dür.

* Edi İle Büdü (1952)

* Edi ile Büdü Tiyatrocu (1952)

Feridun Karakaya'nın başrolünde yer aldığı 'Cilalı İbo' serisi, 12 yılda 12 filmle izleyicinin karşısına çıktı.

'Cilalı İbo'nun ortaya çıkış hikâyesi oldukça ilginçtir.

Yıl 1957...

Kemal Film; senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, Osman F. Seden'in yöneteceği 'Berduş' adlı bir film çekti.

Filmin başrol oyuncusu ise Zeki Müren'di.

Filmde 'Boyacı İbrahim' rolü için Sadık Şendil, Osman F. Seden'e Feridun Karakaya'yı önerdi.

Zeki Müren'den onay alınınca 'Boyacı İbrahim'i Feridun Karakaya canlandırdı.

Elinde boya sandığı, yamalı pantolonu, üzerinde 'Cilalı İbo' yazan kepiyle kamera karşısına geçen Feridun Karakaya, film gösterime girdiği zaman deyim yerindeyse izleyiciyi gülmekten kırıp geçirdi.

Feridun Karakaya, 'Yavyummm'lu peltek konuşmasıyla izleyicinin gönlünde taht kurunca, 'Cilalı İbo' başlı başına film haline getirildi.

Filmlerin büyük ilgi görmesiyle de Türk sinemasının en uzun soluklu serilerinden biri haline geldi.

* Cilalı İbo Casuslar Arasında (1959)

* Cilalı İbo Yıldızlar Arasında (1959)

* Cilalı İbo Ve Tophane Gülü (1960)

* Cilalı İbo'nun Çilesi (1960)

* Cilalı İbo Zoraki Baba (1961)

* Cilalı İbo Rüyalar Aleminde (1962)

* Cilalı İbo Perili Köşkte (1963)

* Cilalı İbo Kızlar Pansiyonunda (1963)

* Cilalı İbo Ve Kırk Haramiler (1964)

* Cilalı İbo Almanya'da (1970)

* Cilalı İbo Yetimler Meleği (1971)

* Cilalı İbo Teksas Fatihi (1971)