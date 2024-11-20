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        Haberler Dünya İspanya düzensiz göçmenlerin oturum ve çalışma izni almalarına kolaylık getirdi | Dış Haberler

        İspanya düzensiz göçmenlerin oturum ve çalışma izni almalarına kolaylık getirdi

        İspanya'da hükümet, düzensiz göçmenlerin oturum ve çalışma izni almalarına kolaylık getiren düzenlemeyi kabul etti. Böylece İspanya, üç yılda 900 bin düzensiz göçmene oturum ve çalışma izni vermeyi hedefliyor. Yeni düzenlemeyle iş arama ve geçici iş vizeleri 3 aydan 1 yıla çıkarılırken, geçici ikametten sonra uzun dönem ikamet için ülkeyi terk edip yeni vize ile geri gelme zorunluğu da kalktı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:29
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        İspanya'dan yabancılara çalışma ve oturum iznine kolaylık
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        İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, üç yılda 900 bin düzensiz göçmene oturum ve çalışma izni verilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi kabul etti.

        Bakanlar Kurulunda onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 6 ay içinde yürürlüğe girmesi öngörülen Yabancı Yasası'ndaki yeni düzenlemeye göre, ülkede yaşayan düzensiz göçmenlerin oturma ve çalışma izni alma şartları kolaylaştırılıyor.

        "EN KAPSAMLI VE EN İDDİALI DÜZENLEMEYİ YAPTIK"

        Katılım, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle ülkede mevcut durumdaki yabancı işçilerin kalmalarının sağlanması, yeni işçilerin cezbedilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltmasının amaçlandığını belirterek, "13 yıldır yürürlükte olan Yabancı Yasası'nda en kapsamlı ve en iddialı düzenlemeyi yaptık." dedi.

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        "YILDA 250 BİN İLA 300 BİN YABANCI İŞÇİYE İHTİYACIMIZ VAR"

        İspanya'nın sosyal ve ekonomik refahını koruyabilmek için yılda 250 ila 300 bin yabancı işçiye ihtiyacı olduğunu kaydeden Saiz, "Oturum ve çalışma izinlerinde prosedürler basitleştirildi, mükerrerlikler kaldırıldı ve daha fazla hukuki dayanaklara tabi tutuldu. Bu düzenleme, mafyayla mücadelenin yanı sıra dolandırıcılık ve hak ihlallerine karşı önlem alma bakımında önemli bir adım olacaktır." şeklinde konuştu.

        3 YILDA 900 BİN KİŞİNİN ÇALIŞMA VE OTURUM İZNİ ALMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

        Saiz, yapılan düzenlemeyle gelecek 3 yılda 900 bin kişinin çalışma ve oturum izni almasının öngörüldüğünü , bu zamana kadar düzensiz göçmenlerin oturum izni alabilmeleri için gerekli olan 3 yıllık sürenin de 2 yıla indirildiğini kaydetti.

        Yeni düzenleme ile ayrıca iş arama ve geçici iş vizeleri 3 aydan 1 yıla çıkarılırken, geçici ikametten sonra uzun dönem ikamet için ülkeyi terk edip yeni vize ile geri gelme zorunluğu da kalktı. Öğrenci vizesi olanlara da haftada 30 saate kadar çalışma izni verilecek.

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        ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN ARTIŞI YAVAŞLAYACAK

        İspanya ekonomisi, özellik Latin Amerika'dan gelen göçmen dalgasıyla kısmen teknoloji ve hizmet sektörlerindeki işgücü açığını kapatıyor ve bu sayede AB'de en hızlı büyüyen ekonomi. Gayri safi yurtiçi hasıla, bir yıl öncesine göre üçüncü çeyrekte yüzde 3,4 arttı.

        Fitch Ratings son yaptığı açıklamada, İspanya'da 2024-2028 yılları arasında çalışma çağındaki nüfus artışın yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

        El Pais gazetesinin Ekim ayında gerçekleştirdiği bir ankete göre, İspanyolların yüzde 57'si "çok fazla" göç olduğuna inanıyor, yüzde 54'ü ise göçmenlerin oranının İspanya'daki göçmenlerin sayısının resmi kayıtlardan daha yüksek olduğunu düşünüyor.

        *Haberin görselli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #İspanya
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