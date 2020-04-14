14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Keloğlan...
Beceriksiz, tembel biri gibi görünse de yeri geldiğinde içinden bir halk kahramanı çıkar.
Dürüst, mert, cesur, yardımsever, cömert.
Ve en belirgin bir diğer özelliği ise şaşkın ördek gibi görünürken bir anda tilkiye dönüşmesidir.
Türk mitolojisinin fıkra anlatıcısı olan Keloğlan, çeşitli isimlerle Asya kültürü haline geldi.
Kazakistan: Tazça Bala
Azerbaycan: Keçel Memed
Kerkük: Keçeloğlan
Türkmenistan: Kelçe Batır
Kırım: Tazoğlan
İran: Keçel
Gürcistan: Kel Kafalı Kaz Çobanı
Yörelere göre yoksul bir karı - kocanın veya yoksul bir kadının oğludur.
Bazı yörelerdeyse yaşlı bir kadının torunudur.
Çeşitli kültürlerde adı ve kimin nesi olduğu farklılık gösterse de Keloğlan’ın ortak paydası yaşından ve boyundan umulmadık şekilde zorlukların üstesinden gelen, zalimlere hadlerini bildiren yoksul, ezilmiş halkın temsilcisi ve kahramanı olmasıdır.
Keloğlan, masalın başında yoksul ve hâkir görülen bir tiptir. Masalın sonunda ise sıradan insanların hayal bile edemeyeceği başarıya ulaşır.
Bu özellikleriyle sinematografik zenginliğe sahip olan Keloğlan’ın önce Yeşilçam filmi olarak uyarlanması, ardından da Türk sinemasının seri filmlerinden biri olması kaçınılmazdı.
Türk sinemasının ilk 'Keloğlan'ı İsmail Hakkı Dümbüllü'dür.
Vedat Örfi Bengü'nün senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Keloğlan' gösterime 1948'de girdi.
Bu filmden 17 yıl sonra 1965'te Yavuz Yalınkılınç, 'Keloğlan'ı aynı adla sinemaya yeniden uyarladı. Bu kez 'Keloğlan'ı Öztürk Serengil canlandırdı.
1971'de Semih Evin'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 'Keloğlan ve 7 Cüceler', Sami Hazinses'in başrolüyle masal karması olarak izleyiciye sunuldu.
'Keloğlan'ı seriye bağlayan filmler ise şunlar oldu;
KELOĞLAN (1971)
Senaryo: Turgut Özakman
Yönetmen: Süreyya Duru
Başrol: Rüştü Asyalı
KELOĞLAN ARAMIZDA (1971)
Senaryo: Turgut Özakman
Yönetmen: Sırrı Gültekin
Başrol: Rüştü Asyalı
KELOĞLAN İLE CANKIZ (1973)
Senaryo: Metin Erksan
Yönetmen: Metin Erksan
Başrol: Rüştü Asyalı
KELOĞLAN İŞ BAŞINDA (1975)
Senaryo: Turgut Özakman
Yönetmen: O. Nuri Ergun
Başrol: Rüştü Asyalı
BEN BİR GARİP KELOĞLANIM (1976)
Senaryo: Suavi Süalp
Yönetmen: Süreyya Duru
Başrol: Rüştü Asyalı
Görüldüğü gibi Keloğlan'ın sinematografik çekiciliği çok sayıda filminin çekilmesini sağladı.
Seri haline gelmesinde ise aslan payı farklı senarist ve yönetmenlerin filmlerinin değişmeyen tek oyuncusu olan Rüştü Asyalı'nındı.
Öyle ki 'Keloğlan', Rüştü Asyalı ile özdeşleşti.
Dönem, 'Seks Furyası'nın yaşandığı dönemdir.
TV'nin yaygınlaşmasıyla sinemalara olan ilginin azalması yapımcısından, yardımcı oyuncusuna kadar sinema sektöründeki kim varsa mesleklerini koruma adına yeni arayışlar içindeydi.
O arayışlardan biri de TV ekranlarına yansımayacak türden filmler çekmekti.
O tür, o günler için sadece seks filmleriydi.
Birçok sinemacı, seks furyasına karşı direnip evde oturmayı tercih ederken bazıları ayakta kalma adına furyanın içinde yer aldı.
O kişilerden biri Rüştü Asyalı'ydı.
O. Nuri Ergün'ün erotik film teklifine 'Evet' diyen Rüştü Asyalı, Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı, dönemin en ünlü seks yıldızı Arzu Okay ile 'Keloğlan İş Başında'da başrolü paylaştı.
Keloğlan, serinin son filminin üzerinden 30 yıl geçtikten sonra 2006'da Tayfun Güneyer tarafından 'Keloğlan Karaprense Karşı' adıyla sinemaya yeniden uyarlandı. Güneyer'in yönetmenliğini de yaptığı filmde 'Keloğlan'ı Mehmet Ali Erbil, 'Karaprens'i ise Özcan Deniz canlandırdı.
997.238 kişi tarafından izlenen filmin getirisi yüksek maliyetini karşılamayınca yeni dönem 'Keloğlan'ı ikinci kez seri haline getirme planı gerçekleşmedi.
İki yıl önce Keloğlan filmi yeniden gündeme geldi.
Süleyman Mert Özdemir'in yönettiği, Attila Doğukan Türkyılmaz'ın 'Keloğlan'ı canlandırdığı 'Keloğlan-Yeni Masal', 7 Eylül 2018'de gösterime girdi.
Film, izleyiciden ilgi görmeyerek 57.225 kişi tarafından izlendi.
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