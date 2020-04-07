'Ayşecik', 11 yılda 15 filmle Türk sinemasının en uzun serisi olarak kırdığı rekoru, 50 yıldır elinde bulunduruyor. 'Seri Filmler' başlıklı yazı dizisinin ikinci bölümünün diğer filmi ise 'Küçük Hanımefendi'

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

YAZI DİZİSİ 2

'Ayşecik'...

Türk sinemasının en çok filme sahip olan serisi.

Hikâyesi, Kemalettin Tuğcu'ya ait olan 'Ayşecik'in senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu, Memduh Ün ve Ertem Göreç yazdı.

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmlerle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.

'Ayşecik', Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan seri olma özelliğini de taşıyor.

* Ayşecik (1960)

* Ayşecik Şeytan Çekici (1960)

* Ayşecik Yavru Melek (1962)

* Ayşecik Ateş Parçası (1962)

* Ayşecik Fakir Prenses (1963)

* Ayşecik Canımın İçi (1963)

* Ayşecik Cimcime Hanım (1964)

* Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)

* Ayşecik Boş Beşik (1965)

* Ayşecik Canım Annem (1967)

* Ayşecik Yuvanın Bekçileri (1969)

* Ayşecik'le Ömercik (1969)

* Ayşecik Sana Tapıyorum (1970)

* Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde (1971)

* Ayşecik Bahar Çiçeği (1971)

'Ayşecik', Türkiye'de olduğu kadar başta Yunanistan olmak üzere yurt dışında da büyük ilgi gördü.

Filmin senaristi Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan 1954 doğumlu Zeynep Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcusu Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra 1974'te 'Macera Yolu' filminin ardından sinemayı bıraktı.

Zeynep Değirmencioğlu, 1990'dan bu yana İstanbul'da emlakçılık yapıyor.

Muazzez Tahsin Berkant'ın hikâyesi Nejat Saydam yönetmenliğinde beyazperdeye yansıtıldığında yapımcıları Nüzhet Özdemir ile Özdemir Birsel, seri haline gelecek bir filme imza attıklarının farkında değillerdi.

'Küçük Hanımefendi'...

Hikâye güzeldi.

Yönetimi, kamera açıları ve kurgusu iyiydi.

Filmin büyük beğeni toplayarak seri haline gelmesinde bir önemli etken daha vardı.

Oyuncuları...

Belgin Doruk, Ayhan Işık ve Sadri Alışık'ın yüksek performansları ve 'Küçük Hanımefendi'nin devam filmlerinin olmasını sağladı.

Sonraki 3 film, 'Küçük Hanım' adıyla aynı yılda çekildi.

* Küçük Hanımefendi (1961)

* Küçük Hanımın Şoförü (1962)

* Küçük Hanım Avrupa'da (1962)

* Küçük Hanımın Kısmeti (1962)