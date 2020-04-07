07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıl 1963...
'Helal Olsun Ali Abi' gösterime girdiği zaman izleyici, başrol karakterin yardımcısı olan 'Turist Ömer'e mest oldu.
Konuşulan kişi, 'Turist Ömer'i canlandıran Sadri Alışık'tı.
Bunun üzerine filmin yönetmeni Hulki Saner, 'Turist Ömer'i başlı başına film haline getirmeye karar verdi.
Sadri Alışık'ın oyunculuk ücretine % 100 zam yapılarak 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı.
Erdoğan Tünaş, kısa sürede senaryoyu yazınca film, çekim aşamasına geldi.
Sadri Alışık, çekimlere başladığı gün karakterin görünümünde bir eksiklik olduğunu hissetti.
O eksikliğin, bir şapkayla giderileceğini düşündü. Yapım ekibinin getirdiği şapkalar Sadri Alışık'ın içine bir türlü sinmedi.
O esnada çekimlere başladıkları mekânın yanında bulunan inşaattaki işçilerden birinin şapkasına göz dikti.
Şapkayı, 2,5 TL'ye satın alarak aynanın karşısına geçti.
'Turist Ömer', şimdi tamamdı.
Avaredir, lafını esirgemez ancak bir kişiyi dahi zararı dokunmaz. Aksine, elinden geldiğince herkesin derdine derman olmaya çalışan, vicdanlı, samimi, halktan bir tiptir.
Repliğiyle, şapkasıyla, esprileriyle ve kendine özgü selamıyla izleyicinin gönlünde taht kuran 'Turist Ömer', fakir ama gururluydu.
Açtı ama neşeliydi.
Maddi hırsların, nekesliğin hayatı insanca yaşamaya engel olduğunun altını çiziyordu.
İzleyicinin yeni kahramanı artık 'Turist Ömer'di.
İlk film, beklendiği üzere büyük ilgi görünce devamlarının çekilmesi kaçınılmaz oldu.
'Turist Ömer', 9 yılda 7 filmle maceradan maceraya koşarken, 'Ayşecik Çıtı Pıtı Kız' ve 'Ayşecik Cimcime Hanım'ı da şenlendirdi.
Sadri Alışık, bütün 'Turist Ömer' filmlerinde çekimlerden sonra özenle koruduğu aynı şapka, gömlek, kolye, pantolon ve ayakkabıyı kullandı.
* Turist Ömer (1964)
* Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965)
* Turist Ömer Almanya'da (1966)
* Turist Ömer Arabistan'da (1969)
* Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970)
* Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971)
* Turist Ömer Uzay Yolunda (1973)
Belgin Doruk, Faruk Kenç'ten boşanmış, Özdemir Birsel'le evlenmişti.
Özdemir Birsel, o sıralarda kardeşi Nüzhet Birsel ile birlikte yeni bir film hazırlığındaydı. İki kardeş ve yönetmen Nejat Saydam, 'Küçük Hanımefendi' rolünü Belgin Doruk'a verdi.
Diğer başroller ise Ayhan Işık ile Sadri Alışık...
Filmin hikâyesiyle, başrol oyuncularının uyumu izleyicide derin bir etki bıraktı.
Böylelikle 'Küçük Hanımefendi', 'Küçük Hanım' olarak seri hale getirilirken 3 devam filmi de 1962'de çekildi.
* Küçük Hanım Avrupa'da
* Küçük Hanımın Kısmeti
* Küçük Hanımın Şoförü
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