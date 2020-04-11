Orta Çağ'ın 'James Bond'u

Çıkış kaynağı Kore'deki Türk şehitliği olan 'Malkoçoğlu', önce çizgi - roman, daha sonra seri haline gelen film oldu. Cüneyt Arkın ile özdeşleşen 'Malkoçoğlu', düşmanı yok etme tarzı ve kadınlarla arasının iyi olması nedeniyle ünlü İngiliz ajan James Bond'un Orta Çağ'daki halini anımsatıyor. 'Seri Filmler' yazı dizisinin 6'ncı bölümünde 'Malkoçoğlu'nun ortaya çıkış hikayesi ve seri film haline gelmesi yer alıyor

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Malkoç Bey, Sultan I.Murad ve Yıldırım Bayezid döneminde komutandı.

1389'daki 1'inci Kosova Savaşı'nda sağ cenah okçu kumandanı olarak görev yaptı.

Malkoç Bey'in soyundan gelenler, 1600'lü yıllara kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda komutanlık, sancak beyliği ve sadrazamlık görevlerinde bulundu.

Yayımcı Ayhan Başoğlu, askerlik yaparken gittiği Kore'de Türk şehitliğini gezdi. Türkiye'ye döndüğünde şehitler için bir şeyler yapmaya karar verdi. Türk askerinin kahramanlığını gözler önüne serecek çalışması için araştırma yaparken Malkoç Bey ve soyuyla ilgili bilgilerle karşılaştı.

Ayhan Başoğlu, Malkoç Bey ve sülalesinden oldukça etkilenerek 'Malkoçoğlu' çizgi romanını hazırladı.

Çizgisi ve sinematografik kurgusuyla dikkat çeken 'Malkoçoğlu', 26 Ekim 1964'te yayımlanmaya başladı.

Malkoçoğlu;

* Tam bir görev adamıdır.

* Aldığı görevi öncelikle inceleyip analiz eder.

* Maceralarına yaşlı 'Ejder' eşlik eder.

* Atının adı 'Karakız'dır.

* Clark Gable - Errol Flynn karışımı bir tiptir.

* Orta Çağ'ın ajanıdır. Birçok yabancı dil bilir, kimliğini gizlemede işinin ehlidir. Yakışıklı ve çekicidir. Kadınlarla arası iyidir. Görevini başarmak için ne gerekiyorsa yapar. Amacı uğruna görevi sırasında Türk düşmanı olarak rol yapabilir.

* Kurtbaşlı muştasıyla düşmanlarının yüzünü damgalar.

* Alaycı kişiliğiyle düşmanlarını aşağılar.

'Malkoçoğlu', çizgi - roman olarak büyük bir ilgi görünce sinema filmi haline getirildi.

Keza yine bir çizgi - romandan sinemaya uyarlanan 'Karaoğlan', izleyici tarafından büyük beğeni toplamıştı.

'Malkoçoğlu' da toplayabilirdi.

Ayhan Başoğlu ile Remzi Jöntürk senaryoyu yazdı.

Süreyya Duru hem yapımcısı hem de yönetmeni oldu.

İlk film; "Malkoçoğlu Avrupa'yı Titreten Türk"...

'Malkoçoğlu Ali Bey'i Cüneyt Arkın canlandırırken kendisine 'Ejder' rolünde Yılmaz Köksal eşlik etti.

'Prenses İlona'yı ise Selma Güneri canlandırdı.

Malkoçoğlu Avrupa'yı Titreten Türk (1966)

Malkoçoğlu Krallara Karşı (1967)

Malkoçoğlu Kara Korsan (1968)

Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor (1969)

Malkoçoğlu Cem Sultan (1970)

Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri (1971)

Malkoçoğlu Kurt Bey (1973)

5 yılda çekilen 6 'Malkoçoğlu' izleyiciden büyük ilgi gördü.

Cüneyt Arkın, 1971'de bir diğer tarihi film olan 'Battal Gazi' için Memduh Ün ile bir anlaşma yaptı. Hemen akabinde ise 'Kara Murat' için Türker İnanoğlu ile el sıkıştı.

Tarihi filmler, yağışsız yaz aylarında çekileceği için Cüneyt Arkın'ın 3 tarihi filmde rol alması fiziki olarak mümkün değildi. Bu nedenle artık ‘Malkoçoğlu'nda rol almak istemedi.

Bunun üzerine Süreyya Duru, Arkın'ın yerine Serdar Gökhan'ı 'Malkoçoğlu' yaptı.

Serdar Gökhan, her ne kadar iyi bir oyuncu olsa da izleyici 'Malkoçoğlu' olarak Cüneyt Arkın'ı görmeye alışmıştı.

'Malkoçoğlu Kurtbey, beklenen ilgiyi görmeyince serinin son filmi oldu.

Böylelikle 'Malkoçoğlu', gelişimine katkıda bulunduğu Türk sinemasındaki misyonunu tamamladı.