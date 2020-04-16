'Seri Filmler' yazı dizisinin 11'inci bölümünde yer alan 'Afacan', çocuk yıldızlı filmlerinden biri olarak Türk sinemasında yer edindi. 'Afacan' karakterini canlandıran Menderes Utku, İtalya ve Türkiye'de 2 ödül kazandı. Oyunculuğu 12 yaşında bırakan Utku, sinemaya 2001'de işletmeci olarak döndü. Utku ile Muzaffer Yıldırım'ın kurduğu sinema salonu zinciri Mars Entertaintment Group, yüksek kaliteli sinema salonlarının yaygınlaşmasında lokomotif işlevi görürken 15 yılın sonunda 800 milyon dolarlık değere sahip oldu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Önce 'Ayşecik'.

Ardından 'Yumurcak'...

Bu iki filmin ortak özelliklerinden biri başrolde çocukların olması.

Diğeriyse izleyicinin ilgisine mazhar olarak seri haline gelmeleri.

Bir diğer ortak özellikleriyse başroldeki oyuncuların sinemacıların çocukları olması.

'Ayşecik'teki Zeynep Değirmencioğlu, senarist Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı.

'Yumurcak'taki İlker İnanoğlu ise ünlü yapımcı - yönetmen Türker İnanoğlu ile ünlü oyuncu Filiz Akın'ın oğlu.

Sinemacı bir babanın oğlu olarak sinemaya adım atan bir diğer isimse Menderes Utku.

Ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Ümit Utku'nun oğlu olan Menderes Utku, oyunculuğa 1968'da babasının yönettiği 'Sabır Taşı' ile başladı.

Menderes Utku; Tamer Yiğit ve Zeynep Aksu ile kamera karşısına geçtiği zaman henüz 6 yaşındaydı.

Aynı yıl, 2 filmde daha rol aldı.

Yine Ümit Utku'nun yönettiği 'İftira' ve 'Yara'...

Sonra 'Afacan' geldi.

Ümit Utku'nun yapımcısı olduğu 'Afacan'ın senaryosunu aynı zamanda filmi yöneten Safa Önal yazdı.

Sadri Alışık, Hulusi Kentmen, Engin Çağlar ve Atıf Kaptan ile başrolü paylaşan Menderes Utku, kundağıyla parka bırakılan, büyüdükten sonra da ailesine kavuşan bir çouğu canlandırdı.

Serinin ikinci filmi olan 'Afacan Küçük Serseri'nin senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'a ait.

1970 yapımı filmde Menderes Utku'ya Sadri Alışık, Fikret Hakan ve Bahar Erdeniz eşlik etti.

'Afacan Küçük Serseri', o yıl Milano Çocuk Filmleri Festivali'nde 'En İyi Film' dalında birincilik ödülü kazanırken Menderes Utku, 'En Başarılı Çocuk Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Utku, Türkiye'de de ödül kazandı; Antalya Altın Portakal Film Festivali 'En İyi Çocuk Oyuncu'...

Serinin üçüncü filmi 'Afacan Harika Çocuk'un senaryosunu filmi yöneten Ülkü Erakalın, Bülent Oran ile birlikte yazdı.

Başrolleri, Menderes Utku, Sadri Alışık, Murat Soydan ve Zeynep Aksu paylaştı.

'Afacan' serisi Sadri Alışık'ın da seri filmlerinden biri haline gelirken Menderes Utku, 11 yaşına gelmişti.

Bir 'Afacan' olmak için fazla büyük olunca Ümit Utku, seriyi 'Gariban' ve 'Parasızlar' adıyla devam ettirme kararı aldı.

Menderes Utku'nun rolünün adı yine 'Afacan'dı ama canlandırdığı karakter yaşına uygun olarak ergenliğin başında biriydi.

'Gariban'ın senaryosunu Bülent Oran yazarken filmi Mehmet Dinler yönetti.

Menderes Utku'ya başrollerde Ediz Hun, Hale Soygazi, Adile Naşit ve Münir Özkul eşlik etti.

Aynı yıl çekilen 'Parasızlar', beyazperdeye Sadık Şendil'in senaryosu ve Sırrı Gültekin'in yönetmenliğiyle yansıtıldı.

Küçük yaşta hırsızlık yapmaya zorlanan bir çocuğun dramının hikaye edinildiği 'Parasızlar'da Menderes Utku, kameranın karşısına Öztürk Serengil, Meral Zeren ve Hulusi Kentmen ile geçti.

AFACAN SERİSİ

* Afacan (1970)

* Afacan Küçük Serseri (1971)

* Afacan Harika Çocuk (1972)

* Gariban (1974)

* Parasızlar (1974)

'Parasızlar', 12 yılda 8 filmde yer alan Menderes Utku'nun son oyunculuk çalışması oldu.

Gençlik yıllarında otomobil sporuna merak salan Menderes Utku, 2001'de sinemaya salon işletmecisi olarak döndü. Utku, Muzaffer Yıldırım ile birlikte sinema salonu zinciri Mars Entertaintment Group'u kurdu.

Daha sonra Actera Group ile Esas Holding'in de hissedarı olduğu Mars Entertaintment Group, teknoloji ve konfor açısından yüksek kaliteli sinema salonları izleyici sayısının artmasında önemli rol oynadı.

Yüksek kalitesi nedeniyle izleyicinin filmleri sinema salonlarında izlemeye yönelmesinde büyük payı olan şirket, bu konuda lokomotif bir işleve sahip olurken pazardaki payı % 45'e kadar ulaştı.

Muzaffer Yıldırım ile Menderes Utku'nun Mars Entertaintment Group'u 15 yılda 800 milyon dolarlık değere yükseldi.

Mars Entertaintment Group, Güney Koreli CJ CGV Co'ya kurun 2,80 civarında olduğu, nisan 2016'da 800 milyon dolara satıldı.