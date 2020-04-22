22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bana derler 'Şoför Nebahat'... Asfalt gibi dümdüz ederim adamı.
Erkek egemen toplumda kendisine yer açan güçlü kadın karakterinin öncüsü olan 'Şoför Nebahat', gerçek yaşamdan hikâyeleştirildi.
Türkiye'nin ilk kadın dolmuş şoförü Hacer Yalçın, ailesini geçindirmek için Aksaray - Topkapı arasında dolmuş şoförlüğü yapmaya başladı.
Hacer Yalçın, önce İstanbul'da sonra da tüm ülkede ünlendi.
Öyle ya, otomobil kullanan kadınlara dönülüp dönülüp bakıldığı yıllardır.
Toplumun maskülen kadınlara henüz hazır olmadığı bir dönemdir.
Bir kadının şoförlük yaparak hayatını kazanmasını içeren hikâye, elbette herkesin ilgisine mazhar oldu.
Hacer Yalçın'ın hikâyesi oldukça sinematografikti.
Hikâyenin senaryolaştırılması gecikmedi.
Atilla İlhan,Atıf Yılmaz ve Metin Erksan yazdı.
Türk sinemasının kült karakterlerinden 'Şoför Nebahat'ı ilk olarak Sezer Sezin canlandırdı.
'Şoför Nebahat', 1960'ta Metin Erksan yönetmenliğinde çekildi.
32 yaşındaki Sezer Sezin'e başrollerde Kenan Pars ile Kadir Savun eşlik etti.
Film, hayatını kazanmak zorunda kalıp şoförlük yapan 'Nebahat'ın kendisine musallat olan 'Gececi Neşet' ile yaşadıklarını hikâye edindi.
Filmi seri haline getiren 'Şoför Nebahat ve Kızı', 1964'te çekildi.
İkinci filmde fakir ama gururlu bir insan olan 'Nebahat', kızının mutluluğu ve geleceği için elinden geleni yapmaktadır. Ne var ki kızı fakirlikten yoksulluktan sıkılıp bir çok kötü işler yapmaya kalkışır ve üzücü olaylar yaşanır...
Erdoğan Tünaş yazdı, Süreyya Duru yönetti.
Sezer Sezin'e başrollerde bu kez Cüneyt Arkın ile Filiz Akın eşlik etti.
Serinin üçüncü filmi 1965 yapımı 'Şoför Nebahat Bizde Kabahat', izleyiciyle dramdan sıyrılıp komedi unsurlarının baskın olduğu film olarak buluştu.
Suavi Sualp'in senaryosunu yazdığı filmi yine Süreyya Duru yönetti.
Sezer Sezin'in bu filmdeki rol arkadaşları Münir Özkul, Selma Güneri ve Ali Şen oldu.
* Sezer Sezin, 2017'de 89 yaşında vefat etti.
'Şoför Nebahat', 1970'te Fatma Girik tarafından yeniden yorumlandı.
Memduh Ün'ün yapımcısı olan filmin senaryosunu Duygu Sağıroğlu yazdı.
Sezer Sezin'in 'Şoför Nebahat' filmlerinden deneyimli olan Süreya Duru Fatma Girik'in 'Şoför Nebahat'ında da yönetmen koltuğuna oturdu.
Fatma Girik'e başrollerde İzzet Günay, Münir Özkul ve Ali Şen eşlik etti.
Dolmuş şoförlüğü yapan babası öldükten sonra evinin tüm yükü omuzlarına binen 'Nebahat', kabullenmezken o çoktan meşin ceketini giyinmiş, babadan kalma kasketini takmıştır bile. Rakipleri karşısında sert dururken bir gün arabasına binen avukat 'Bülent'e karşı duyduğu sevgi ona kadın olduğunu hatırlatacaktır.
Fatma Girik, yıllar sonra flmdeki rol arkadaşı İzzet Günay'ı yanına alarak aynı dolmuşun direksiyonuna geçti.
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