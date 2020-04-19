Tarkan çocukların isim babasıydı

Türk sinemasının seri filmleri arasında yer alan 'Tarkan', gösterildiği yıllarda birçok çocuğun isim babası oldu. Farklı 3 oyuncu tarafından canlandırılan 'Tarkan', Kartal Tibet ile özdeşleşti

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Tarkan, Tarkan, Tarkan...

'Atıl Kurt'...

Bu iki cümle, bir dönem dillere pelesenk oldu.

Sezgin Burak'ın 1967'de yayımlanmaya başladığı çizgi romanı 'Tarkan'ın çok satması yapımcı Müfit İlkiz'in dikkatini çekti.

Suat Yalaz'ın çizgi romanı 'Karaoğlan' filmi izleyicinin büyük ilgisini görmüştü.

'Tarkan' neden görmesindi?

Çizgi romansa, çizgi roman. Kahramansa, kahraman.

Ne var ki Sezgin Burak, karakterinin filme dönüşmesi adına Müfit İlkiz'e izin vermedi.

Müfit İlkiz, bunun üzerine Nuri Kırgeç'e 'Tarkan'dan esinlenme bir senaryo yazdırdı.

Telif sorunu nedeniyle filmin adı 'Tarkan' değil 'Tark - Han' oldu.

1868'de 'Bozkırlar Şahini Tark - Han' adıyla gösterime giren, Tanju Korel'in başrolünde yer aldığı film, çizgi romandan farklı bir isime ve hikâyeye sahip olduğu için izleyicilerin dikkatini çekmedi.

Devreye Ertem Eğilmez girdi.

Sezgin Burak'tan izin alarak Hun İmparatoru Attila'nın cengaveri 'Tarkan'ı filme çekmek için kolları sıvadı.

Senaryoyu Sezgin Burak yazdı, filmi Tunç Başaran yönetecekti ama 'Tarkan'ı kim canlandıracaktı?

Hem oyuncuyu bulmak hem de filmin tanıtımını yapmak için Pazar Dergisi tarafından bir yarışma düzenlendi.

'Tarkan'ı profesyonel bir oyuncu değil, sade bir vatandaş canlandıracaktı.

Yarışmanın sonunda Ünal Şahin birinci seçildi.

Filmin çekimlerinin başlamasına az bir zaman kala 'Tarkan'ı sade bir vatandaşın canlandırması yönündeki fikirden vazgeçildi.

Gerekçe dönemine göre yüksek maliyetli bir filmde tanınmayan birinin başrolündeki filmin gişesi riskli olabilirdi.

'Karaoğlan' serisiyle izleyicinin beğenisini kazanan Kartal Tibet,'Tarkan'ı da pekâlâ canlandırabilirdi.

Kartal Tibet, Ertem Eğilmez'in teklifini kabul edince çekimlere başlandı.

Film, öyle büyük ilgi gördü ki seri haline gelmesinin yanı sıra o yıllarda doğan birçok çocuğun da isim babası oldu.

1969 sinemalarda tam bir 'Tarkan' yılı oldu.

Sezgin Burak, Ertem Eğilmez ile bir sorun yaşayarak senaryosunu Nuri Kırgeç ile birlikte yazdığı yeni bir film için Sibel Film ile anlaşma yaptı.

Cavit Yürüklü'nün yönettiği 1969 yapımı 'Tarkan: Canavarlı Kule'de 'Tarkan'ı Pazar Dergisi'nin yarışmasında birinci olan Ünal Şahin canlandırdı.

Film, ilgi görmedi.

Aynı yıl, T. Fikret Uçak, Sezgin Burak ile davalık olmayı göze alıp Sel Film adına 'Tarkan Camoka'ya Karşı'yı çekti.

Hasan Demirdağ'ın 'Tarkan'ı canlandırdığı bu film de izleyicinin ilgisini çekmedi.

Sezgin Burak'ta ürün, Ertem Eğilmez'de ise pazarlama zekası vardı.

Aralarındaki soruna ticaret adına son verip 'Tarkan'ı devam ettirme kararı aldılar.

'Tarkan: Gümüş Eyer'...

1970 yapımı filmi, senaryosunu Sezgin Burak ile birlikte yazan Mehmet Aslan yönetti.

Kartal Tibet'e başrolde ünlü yönetmen Halit Refiğ'in İsveçli eşi Eva Bender eşlik etti.

Kartal Tibet'li ikinci 'Tarkan' filminin de ilgi görmesi üzerine seriye daha büyük prodüksiyonla devam etme kararı alındı.

'Tarkan: Viking Kanı'...

Nahit Ataman ile Teoman Tümer ve Ertem Eğilmez ortaklığıyla çekilen 1971 yapımı bu filmin senaryosunu Sadık Şendil yazdı. Yönetmen koltuğuna yine Mehmet Aslan otururken Kartal Tibet'e başrolde Bilal İnci ile Eva Bender eşlik etti.

Ertesi yıl, 'Tarkan: Altın Madalyon' çekildi.

Senaryo Sadık Şendil, yönetmen Mehmet Aslan. Ertem Eğilmez'in yapımcısı olduğu bu filmde Kartal Tibet ve Eva Bender'li oyuncu kadrosuna Zeki Alasya ile Halit Akçatepe de dahil oldu.

* EVA BENDER: 1971'de Halit Refiğ'den boşanan Eva Bender, 1984'te oyunculuğu bırakarak İsveç'e döndü. 1988'de girdiği bunalım sonucu kendini bir trenin altına atarak intihar etti. Bender, hayatını kaybettiğinde henüz 44 yaşındaydı.

Serinin son filmi gösterime 1973'te giren 'Tarkan: Güçlü Kahraman'...

Nahit Ataman'ın yapımcısı olduğu bu filmin senaryosu ve yönetmenliği Mehmet Aslan'a ait.

Kartal Tibet'e Hakkı Koşar, Halit Akçatepe, Reha Yurdakul eşlik ederken 'Bozkırlar Şahini Tark - Han'da başrolü canlandıran Tanju Korel'in eşi Hülya Darcan da rol aldı.

Con adlı kurt köpeği Kartal Tibet'li serinin ilk iki filminde ‘Tarkan'ın 'Atıl Kurt' repliğiyle hafızalara kazındı.

Con'un ölmesi sonucu serinin diğer 3 filminde Can Kurt adlı köpek yer aldı.

Kartal Tibet'li serinin gişe başarısında filmin müzikleri de bir hayli pay sahibi oldu.

Serinin birinci, ikinci ve dördüncü filmlerinde ünlü Rus besteci Dmitri Şostakoviç'in 1937'de bestelediği 5'inci senfonisinin 'Moderato' bölümü kullanıldı.

Üçüncü filmde ise John Barry'nin 'Kış Aslanı' ve 'Zulu' filmleri için bestelediği müziklere yer verildi.

Serinin son filminde kullanılan müzikse Duśan Radić'in 'Cengiz Han' filmi için 1965'te yaptığı beste oldu.

* Tarkan (1969)

* Tarkan Gümüş Eyer (1970)

* Tarkan Viking Kanı (1971)

* Tarkan Altın Madalyon (1972)

* Tarkan Güçlü Kahraman (1973)