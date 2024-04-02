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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşların 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini 180 güne kadar uzatabileceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ndan yapılan açıklamada "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" denildi.

Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler.

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🤝 @BTKgovtr pic.twitter.com/oFqxaWmZa9 — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 1, 2024

* Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.