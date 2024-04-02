Emlakçı banyo dolabının ardında gizli oda buldu
ABD'nin Michigan eyaletinde emlakçılık yapan Lauren Rockel, banyodaki gömme dolabın ardında gizli bir bölme buldu, süreci TikTok hesabından paylaştı
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ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Lauren Rockel, emlakçılığını üstlendiği bir evde sıra dışı bir keşfe imza attı.
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Rockel, banyodaki gömme dolabın ardında gizli bir oda buldu.
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Emlakçı, dolabın dış kısmında menteşeleri fark edince dolabı kurcalamaya başladı.
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İşte o zaman, muhtemelen depolama alanı olarak düşünülen gizli alanı ortaya çıkardı.
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Süreci TikTok hesabından paylaşan emlakçının videosu 800 binden fazla görüntülenme aldı.
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Rockel paylaşımında, "Gizli odalar, evleri gösterirken bulmayı en çok sevdiğim şeylerden biri" dedi ve ekledi:
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"Tuhaf gayrimenkulleri çok kesinlikle seviyorum."
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3 YILDIR YAŞADIĞI EVDE GİZLİ BÖLME BULDU
TikTok kullanıcısı Julia Henning 3 yıldır yaşadığı evde merdivenle inilebilen gizli bir alan keşfetti. Süreci sosyal medya hesabından paylaşan kadının videosu 20 milyona yakın görüntülenme aldı.
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan yaşam koçu ve podcast yayıncısı Julia Henning 3 yıldır yaşadığı evinde şaşırtıcı bir keşfe imza attı.
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Evinde daha önce fark etmediği gizli bir bölme keşfeden Henning, kapağı açtığında bir merdiven buldu.
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Merdivenlerden aşağı inen Henning, içerisinde ahşap rafların bulunduğu bir alan ortaya çıkardı.
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Süreci TikTok hesabından paylaşan genç kadının videosu 19 milyondan fazla görüntülenme aldı.
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Ancak derinlemesine temizlik ve birkaç kat boyayla kullanışlı bir alana dönüştürülebilecek oda, sosyal medya kullanıcıları tarafından ürkütücü bulundu.
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Birçoğu şakayla karışık Henning'i derhal evi terk etmeye ve alanı kapatmaya çağırdı.
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Bazıları ise alanın oyun odasına, atölyeye, kütüphaneye ya da müzik odasına dönüştürülebileceğini ekledi.
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Sosyal medyada eski ve tarihi evlerde keşfedilen gizli bölmeler ve odalar oldukça ilgi görüyor.
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Zira ABD'nin New York kentinde yaşayan Samantha Hartsoe isimli kadın da, banyosundan sürekli gelen esintinin kaynağını bir türlü bulamayınca araştırmaya koyulmuştu.
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Samantha Hartsoe, süreci anlattığı TikTok paylaşımında banyoda havalandırma olmamasına rağmen soğuk havanın saçlarını hareket ettirecek kadar güçlü olduğunu göstermişti.
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Genç kadın banyoyu karış karış aradıktan sonra esintinin banyodaki aynanın arkasından geldiğini keşfetmişti. Aynayı yerinden kaldırdığında ise tam anlamıyla hayatının şokunu yaşamıştı çünkü aynanın arkasında kocaman bir delik vardı.
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Cesaretini toplayan genç kadın çekiç, maske ve el feneriyle delikten içeri girmiş ve kocaman bir daire bulmuştu.
*Haberin görselleri Lauren Rockel, Julia Henning ve Samantha Hartsoe'un TikTok hesabından alınmıştır.