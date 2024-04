Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?

Son yıllarda "hızlı gençleşme" denildiğinde akla ilk gelen uygulamalardan biri de botoks. Estetik alanda kullanılmaya başlandığından beri "doğallığı yok ediyor" tartışması sürüp gitse de çoğu kişi botoksun vadettiği o canlı görüntüyü çok seviyor. Kimileri yaş almanın doğal bir sonucu olan yüzdeki çizgileri kabul ediyor; kimileri de botoksa karşı değil ama doğallıktan da taviz vermek istemediğinden sadece kaş ortasına müdahale ettiriyor. Peki botoks nedir ve neyi vadediyor? Doğru botoks nasıl oluyor? İlk botoks deneyimi kaç yaşında başlamalı? Botoks gülüşünün çaresi var mı? Botoks ne sıklıkla yapılmalı? Botoks direnci nedir, kimlerde işe yaramaz? Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş, botoksa dair bilinmesi gerekenleri anlattı.

Botoks nedir?

Botoks, botulinum toksin denilen bir proteindir. Bu protein, enjekte edildiği yerde kasın kasılma görevini kısıtlar. Böylece kasların kasılması sırasında oluşan kırışıklıklar azalmaya veya tamamen kaybolmaya başlar. Daha gergin ve daha genç bir görünüm sunar.

Botoks ilk ne zaman ve ne için kullanıldı?

Botoks ilk bulunduğu yıllardan beri estetiğin sihirli bir ilacı. İlk önce 1989 yılında üretilen botoks, şaşılık tedavisinde kullanıldı. Kullanımı sırasında başka problemleri de düzelttiği keşfedildi ve 1990’lı yıllarda estetik alanında da kullanılmaya başlıyor ve o günden beri de farklı kullanım alanları geliştirilerek, estetik sektöründe kullanılıyor.

Ben biraz daha doğal bir yaklaşımdan yanayım. Bu benim için de geçerli bir durum. 53 yaşımdayım, kendime de bu tedavileri uyguluyorum ama yüzümü doğallığımdan farklı bir noktaya taşımak istemiyorum. O nedenle doğal uygulamaları tercih ediyorum, hastalarıma yaklaşımım da bu şekilde. Bu arada her zaman bu söylediklerinizi yapmak da mümkün değil. Gergin bir alnı her zaman yakalayamayabilirsiniz. Farklı faktörler var; kişinin kas yapısı farklı olabilir ve bazılarını tedaviyle değiştiremeyebilirsiniz. Bunu önceden hastalarımıza anlatarak istediğimiz sonuca ulaşabiliyoruz. Ben doğal görüntüyü seviyorum. Kişinin yüzüne, yaşam şekline uygun olanı seviyorum. Bir insan doğal gülebilmeli. Bence gülmek çok güzel ve herkese çok yakışıyor. Bence gülüş çok bozulmamalı.

Size göre kötü botoks nedir? Abartılmış kavisli kaşlar mı, dümdüz bir alın mı yoksa donuk ifade mi?

Donuk ifade! Ben donuk hiçbir şeyi sevmiyorum. Herkese aynı botoks olmaz, herkes aynı olmak durumunda değil. Orada kişinin yüzüne, yaşam şekline göre ve içinde bulunduğu sosyal çevreye göre şekillebilmek lazım ve bunu anlatmamız lazım. Eğer beklentiler örtüşmezse de o hasta, bizim hastamız olmak zorunda değil. Herkese işlem yapmak durumunda da değiliz. Ortak noktada buluşabildiğiniz, güven ilişkisinin olduğu durum zaten her iki taraf için de başarıyı getiriyor ve yüzde 100 memnuniyeti…

Kişinin yaşam şekli botoksu nasıl belirliyor?

Meslek, oluşan çizgilerin büyük bir çoğunluğunu etkiliyor. Örneğin; öğretmen ve banka çalışanlarının kaç ortası çok derin oluyor ve bazen de botoksa geç kalınmış oluyor. Botoks sadece dinamik çizgiye çözüm olabildiği için statik çizgiyi botoksla çözebilmek mümkün olmuyor. Bazen yanlış beklentiler olabiliyor; tüm çizgilerin 50 yaşından sonra başlanan botoksla çözülmesi istenebiliyor Bu mümkün değil. Bu tür çizgileri meslekler etkileyebiliyor. Örneğin; sanatçılarda bütün mimikleri durdurmamalısınız. Bu, öğretmenler, hekimler için de geçerli. Duyguyu karşıya geçirebilmenin yolu mimic ve jesttir. Bunları tamamen bloke etmek, bence iletişimi de iletişimi etkileyebilir.

Ellerinde fotoğraflarla size gelip 'ben bu kişiye benzemek' istiyorum diyenler var mı?

Evet, geliyorlar ama biraz o algıyı sanki değiştiriyoruz. Bunu hekimler olarak çok dile getiriyoruz; çünkü doğru değil. Herkesin yüzü farklı, her yüz ayrı güzeldir. O yüzde küçük bir dokunuşla değiştirebileceğiniz daha fresh daha feminen bir algı yaratmak mümkünse aynı yüzler yapmak bence çok doğru değil. Her yüzün bir harmonisi var, her yüzün kendi içerisinde bir uyum var. Ona uygun işlemlerle gitmek daha doğru olur.